De Grandes Ligas al Infierno: Orlando Arcia llega a Diablos Rojos del México por el tricampeonato de LMB

Los Diablos Rojos del México hicieron uno de los movimientos más importantes en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al contratar al venezolano Orlando Arcia, un pelotero con más de una década de experiencia en las Mayores, campeón de la Serie Mundial y ex All-Star, quien se incorpora al club para fortalecer la recta final de la temporada y la búsqueda del tricampeonato.

La contratación se concretó durante la ventana especial de 24 horas autorizada por la LMB para realizar movimientos en los rosters antes de la postemporada.

Arcia, de 31 años, llega con un currículum difícil de igualar en el circuito mexicano.

Un campeón de Serie Mundial

El venezolano conquistó la Serie Mundial de 2021 con los Braves, formando parte del equipo que rompió una sequía de 26 años sin título para la franquicia de Atlanta.

Dos años después alcanzó el mejor momento individual de su carrera al convertirse en el shortstop titular de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de 2023, temporada en la que bateó .264 con 17 cuadrangulares y 65 carreras producidas, estableciéndose como uno de los paradores en corto más completos del circuito.

Su trayectoria en las Grandes Ligas supera los 1,000 encuentros, una cifra reservada para peloteros con una larga permanencia en el máximo nivel.

Arcia debutó en las Mayores con los Brewers en 2016 y permaneció con la organización durante seis temporadas antes de pasar a Atlanta.

También defendió la franela de los Rockies y, este año, de los Twins, organización con la que disputó su último encuentro en Grandes Ligas el pasado 14 de junio frente a los Cardinals.

Posteriormente fue enviado a Triple-A con los St. Paul Saints, donde permanecía antes de aceptar la oferta de los Diablos.

En 11 campañas en las Grandes Ligas acumuló:

Además de su defensiva, Arcia destaca por su versatilidad. A lo largo de su carrera ha jugado principalmente como shortstop, aunque también puede desempeñarse en la segunda y tercera base.

Una apuesta por el tricampeonato

Los Diablos Rojos llegan como los actuales bicampeones de la LMB y no ocultaron sus aspiraciones de conquistar un tercer título consecutivo.

La incorporación de Arcia fortalece un roster que ya figuraba entre los más profundos del circuito y añade experiencia de postemporada y campeonatos al clubhouse escarlata.

Con un campeón de Serie Mundial y ex All-Star en sus filas, la organización envió un mensaje al resto de la liga: el objetivo no es únicamente defender el campeonato, sino construir un equipo capaz de marcar una época en el beisbol mexicano.

La llegada de Orlando Arcia representa uno de los movimientos más importantes del mercado rumbo a los playoffs y confirma que, en el Infierno, la ambición sigue creciendo.