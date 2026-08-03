Liga Femenil Apertura 2026: Resultados y tabla de la Jornada 1

El cambio de formato en la Liga Femenil BBVA ha despertado un renovado atractivo entre el público. Este esquema, sumado al rebranding de la liga, busca mayor competitividad y mejor sincronía con el calendario internacional.

La afición ha respondido con interés y el Apertura 2026 arranca con la sensación de que cada punto pesa más y que el espectáculo se concentra en menos fechas, lo que favorece la atención mediática y la asistencia.

Alexia Villanueva fue la encargada de anotar el primer gol oficial en la historia del Atlante Femenil. X: @atlantefem

Resumen de la Jornada 1 del Apertura 2026

La primera fecha del nuevo formato ofreció goles a raudales y mensajes claros de jerarquía. Tigres destrozó 8-0 a Puebla, León goleó 5-2 a Pumas, Toluca venció 4-1 a San Luis y Cruz Azul remontó para imponerse 3-1 al Atlas.

En el norte, Monterrey (Rayadas) se llevó un triunfo valioso 2-1 en Tijuana, mientras Juárez superó 1-0 a Pachuca y Chivas ganó 3-1 a Querétaro.

Atlante debutó en la liga con un ajustado 1-0 sobre Necaxa, gracias a un gol de Alexia Villanueva, y cerró la jornada el partido estelar en Torreón.

Allí, el América campeón se impuso con claridad 0-3 a Santos Laguna, en un resultado que confirma la solidez de las Águilas en su arranque de defensa del título.

La fecha dejó en evidencia la diferencia de nivel entre algunos clubes y la contundencia ofensiva de los favoritos. Con un promedio alto de goles, la jornada 1 cumplió con la promesa de un torneo más dinámico y atractivo bajo el nuevo sistema.

Tabla de los grupos tras la Jornada 1

GRUPO A

Tigres: 3 pts León: 3 pts Toluca: 3 pts Cruz Azul: 3 pts Monterrey: 3 pts Juárez: 3 pts Atlante: 3 pts Querétaro: 0 pts Santos Laguna: 0 pts

GRUPO B