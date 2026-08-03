Superó cirugías y una tragedia familiar: Rodrigo Montoya, el atleta que transforma el dolor en medallas

Las medallas de Rodrigo Montoya cuentan una historia que va mucho más allá del deporte. Detrás de cada triunfo del racquetbolista mexicano hay años de sacrificio, lesiones, exigencia académica y una pérdida que transformó para siempre su manera de enfrentar la vida.

El chihuahuense ha tenido que levantarse de operaciones en las rodillas que frenaron su carrera y aprender a equilibrar el alto rendimiento con una formación académica poco común entre los atletas: es ingeniero aeroespacial por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una maestría en administración. Sin embargo, ningún desafío se compara con el momento que marcó su camino: el fallecimiento inesperado de su hermano menor, Isaac Montoya.

“Son golpes fuertes que uno nunca espera, pero siempre trato de ver lo bueno de la vida, lo bonito del deporte y lo bonito que es competir”, recuerda el seleccionado mexicano, quien encontró en la resiliencia la mejor respuesta para seguir adelante.

El dolor de Montoya se volvió un impulso

Lejos de permitir que el dolor definiera su historia, decidió convertirlo en un impulso. Esa motivación se refleja en un gesto que repite antes de cada competencia: persignarse y mirar al cielo. Es su manera de recordar a Isaac y de darle un significado especial a cada partido.

Momento del triunfo de Rodrigo Montoya David Olaff

“Siempre dedico mis partidos a mi hermano, pero también a mi familia, a mi esposa, a mis papás, a toda la gente de Chihuahua y a México”, asegura.

El camino tampoco ha sido sencillo fuera de la cancha. Como atleta de alto rendimiento, las concentraciones y competencias lo mantienen durante semanas lejos de casa. Hoy, ya casado, reconoce que ese sacrificio también lo comparte con su esposa, mientras asume la responsabilidad de que el deporte dejó de ser solo una pasión para convertirse en su profesión.

Heridas que son medallas

Rodrigo Montoya entendió que hay heridas que nunca desaparecen, pero sí pueden transformarse en la fuerza para seguir luchando. Y quizá por eso, cuando celebra una victoria, el momento más importante no es subir al podio, sino saber que cada medalla representa mucho más que un logro deportivo: es el reflejo de una vida que aprendió a encontrar esperanza incluso en la adversidad.