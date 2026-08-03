Récord histórico en el Mundial 2026: La cifra de aficionados que respaldó a la Selección Mexicana

El Mundial 2026 culminó para México el 5 de julio y a un mes de ese episodio triste, pero singular en emoción para la afición mexicana, el corte de caja parece ser positivo en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol.

Con la cabeza más fría, se ha podido hacer el recuento de los éxitos alcanzados en la interacción del equipo mexicano con su afición, que volvió a despertar un romance como en los viejos tiempos.

El Tri, que encalló en los octavos de final —la misma ronda maldita de siempre— pudo al menos, repercutir rompiendo la barrera de jugar cinco partidos en una sola edición, considerando que en esta existió la presentación de una ronda nueva, la de los dieciseisavos de final, la cual se pasó con autoridad ante Ecuador.

Pero en general, el fervor por México de parte de sus aficionados se desbordó, no solo en las calles principales como Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, sino en otras estadísticas.

¿Cuánta gente siguió al Tri en el Mundial?

Por ejemplo, el alcance de personas que siguieron los cinco partidos de México en su Mundial superó en más de 200 por ciento a lo que se vivió de expectativa en Qatar 2022. En total, hubo 251.9 millones de personas en nuestro país y Estados Unidos pendientes de su equipo.

Incrementó el interés de ver a la Selección Méxicana en 227 por ciento. Captura de pantalla

El partido ante Inglaterra fue el más visto del Tri con 97.5 millones de personas y en Estados Unidos fue el segundo partido más visto del Mundial, solo por debajo de la Final entre España y Argentina.

En donde sí fue campeón México fue en las redes sociales. Tuvo 186.7 millones de interacciones superando a las potencias del orbe futbolístico, mientras que en el mes del Mundial y el previo se sumaron 10 millones de seguidores a la cuenta de @miseleccionmx.

México volvió a conectar con su gente

La realidad es que, aunque no hubo un avance significativo en la cancha, la conexión volvió a palpitar entre el equipo mexicano y su afición. Se pasó de la frialdad a lo amoroso de nuevo con un 84 por ciento de aceptación del público al final del torneo, cuando lo había comenzado con un 25 por ciento.

Erik Lira fue uno de los jugadores habituales de México durante el Mundial 2026. Mexsport

En las sedes mundialistas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, hubo llenos en los estadios registrando 789 mil 766 aficionados repartidos en los 13 juegos que se tuvieron como anfitrión y, asimismo, los Fan Fest recabaron un desbordante dato de 6.7 millones de personas.