¡Santi Gimenez a Portugal! Ya hay acuerdo entre el Porto y el Milan 

Tras semanas de especulaciones, idas y vueltas, y un futuro que parecía no encontrar dirección clara en el AC Milan, el delantero mexicano Santiago Gimenez empieza a ver la luz al final del túnel.

El ‘Bebote’ deja atrás la etapa italiana marcada por lesiones, irregularidad y falta de protagonismo, y se prepara para escribir una nueva página en su carrera europea. El destino elegido es Portugal.

Santiago Giménez podría salir del Milan.

El Porto y AC Milan ya tendrían acuerdo por Santi Gimenez

Diversos medios en Italia señalan que el FC Porto y el AC Milan han cerrado un principio de acuerdo para la cesión de Santiago Gimenez en esta campaña.

La operación contempla un préstamo por una temporada con opción de compra valorada en torno a los 20 millones de euros, cifra que podría ajustarse ligeramente a la baja.

El club portugués, que acaba de cerrar la venta de Rodrigo Mora a la Roma por un paquete cercano a los 50 millones, dispone ahora de margen económico para reforzar su ataque.

Santiago Gimenez, de 25 años y con contrato en el Milan hasta 2029, no entra en los planes del nuevo técnico rossonero, Ruben Amorim, quien ya incorporó a Gonçalo Ramos como referencia ofensiva.

Según varios medios en Portugal afirman que todo está acordado y se está llevando a cabo las últimas firmas de los contratos para que Santi pueda ser Dragón la siguiente campaña.

Santi Gimenez busca la redención en Portugal

Mientras las negociaciones entre clubes avanzaban, el FC Porto y Santi ya habían sellado los términos personales. Gimenez aceptó un contrato que, en caso de ejercerse la opción de compra, lo vincularía a los dragones hasta 2031 (fórmula 1+4).

El mexicano recibió con entusiasmo la oportunidad de mudarse a Portugal. Considera que el proyecto del Porto, con la posibilidad de disputar la Champions League y el respaldo de un técnico que lo conoce de su etapa en Países Bajos, es el escenario ideal para recuperar confianza, minutos y el olfato goleador que mostró en el Feyenoord.

Para él, este movimiento representa la chance de reiniciar su carrera europea lejos de la presión que vivió en San Siro.