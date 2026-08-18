El Cholo Simeone sobre la salida de Julián Álvarez: "No hay lugar, está más que claro"

La novela entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid sigue sin un cierre a pesar del paso de las semanas.

El delantero argentino ha dejado claro en más de una ocasión su deseo de marcharse al Barcelona para cumplir un sueño personal, generando un tira y afloja constante que ha marcado el verano y la pretemporada rojiblanca.

Mientras el mercado permanece abierto, el club madrileño mantiene una postura inflexible de no vender a su estrella, incluso ante ofertas millonarias, lo que prolonga la incertidumbre y mantiene el culebrón vivo en cada rueda de prensa y entrenamiento.

En el Atlético no pretenden tranferir a Julián Álvarez @Atleti

Simeone cierra filas y despega rumores de una posible salida de Julián

Diego Pablo Simeone se pronunció este martes con total contundencia en la rueda de prensa previa al estreno liguero ante el Málaga.

El técnico argentino se alineó de forma inequívoca con la dirigencia y sentenció que la continuidad de Julián Álvarez no admite debate.

Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no hay lugar. Está más que claro lo que expresó”, afirmó.

El Cholo dejó claro que su rol se limita a lo deportivo y que, desde esa óptica, el delantero sigue siendo la pieza central del proyecto.

“Yo me ocupo de la parte deportiva, es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual, armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía, talento y lo que le dio al equipo”, comentó.

Sobre su ausencia ante el Málaga, Simeone explicó que la decisión es puramente física y de preparación.

Nosotros nos ocupamos de lo deportivo, cuidando a la persona, al jugador, que esté en las mejores condiciones para que cuide el futbolista que es. En este partido no va a participar, espero que en estos días evolucione más y estemos más cerca de lo que queremos”, finalizó.

Todo indica que Julián se quedará en el Atlético

A pesar del deseo expresado por el propio jugador de fichar por el Barcelona, las palabras de Simeone y la postura reiterada de Miguel Ángel Gil Marín dibujan un panorama cada vez más claro: Julián Álvarez no saldrá del Metropolitano este verano.

Con el mercado entrando en su recta final y sin señales de que el Atlético vaya a ceder, la sensación general es que la novela terminará con el argentino vistiendo de nuevo de rojiblanco, obligado a reintegrarse y demostrar su valía sobre el césped pese a que su corazón apunte hacia el Camp Nou.