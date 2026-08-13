Santi Giménez ya tiene nueva opción para  jugar en Europa

El futuro deportivo de Santiago Giménez sigue en el aire, pero mientras se define con qué Club continuará su carrera, las opciones se van incrementando. Este jueves, la nueva propuesta que habría llegado a la oficina de Rafaela Pimenta, representante del jugador, sería la del Betis de España.

Tras la participación del jugador con la Selección Nacional de México en la pasada Copa del Mundo, se confirmó que el delantero no seguiría con el AC Milan de Italia, club en el que no alcanzó a sumar mil minutos de juegos (896), entre Serie A, Champions y Copa Italia.

Por lo anterior, en las últimas semanas ha trascendido que Porto, Lazio y ahora Betis, son los clubes con los que la agente del jugador analiza para tomar una decisión junto con el entorno más cercano de Santi, encabezado por su padre, el también ex delantero Christian “Chaco” Giménez. Así lo informó la mañana de este jueves el diario El Correo de Andalucía.

¿Cómo va la lesión de Santi?

El jugador aún se recupera de la lesión que sufrió en el tobillo derecho en el partido donde la Selección Mexicana fue eliminada del Mundial ante Inglaterra.

El “Bebote”, se está rehabilitando de un esguince de segundo grado que se había estimado, lo dejaría sin actividad entre 6 y 8 semanas, periodo que está cerca de concluir, toda vez que el juego se llevó a cabo el 5 de agosto.