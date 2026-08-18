Edson Álvarez no continuará en Inglaterra y su destino sería la Real Sociedad

Después de que el West Ham descendiera en Inglaterra, el futuro de Edson Álvarez no estaba definido. Aunque había rumores de que se quedaría con los Hammers, hoy la historia del mexicano en Europa ha cambiado.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, la Real Sociedad se encuentra en una posición muy avanzada para incorporar a Edson Álvarez.

El internacional mexicano, de 28 años, aparece como una de las principales opciones del conjunto txuri-urdin para reforzar su plantilla en este mercado de fichajes, en el que todavía no han cerrado ninguna incorporación.

Edson Álvarez y Erik Lira tras la eliminación de México en el Mundial 2026. Reuters

Las conversaciones entre la Real y el futbolista están avanzadas. Álvarez, que también puede desempeñarse como central además de pivote, se ha mostrado dispuesto a rebajarse el salario para fichar por el club de San Sebastián y jugar en el Reale Arena.

Incluso ha dado un paso más: Edson Álvarez ha solicitado expresamente al West Ham que le permitan marcharse, a pesar de que el conjunto inglés se encuentra en la Championship tras el descenso de la temporada pasada y de que el jugador aún tiene contrato hasta 2028.

Edson Álvarez buscará revancha en Europa

De concretarse su llegada, Edson Álvarez debutaría en el fútbol español. Hasta ahora su carrera europea se ha desarrollado en la Eredivisie con el Ajax, en la Premier League con el West Ham y, más recientemente, en Turquía con el Fenerbahçe.

El mexicano llega a esta posible etapa en LaLiga con la necesidad de recuperar regularidad y protagonismo tras temporadas irregulares.

En la Real Sociedad encontraría un entorno exigente, pero con proyección europea, donde su polivalencia y su experiencia internacional como capitán de México podrían ayudarle a consolidarse rápidamente tanto en el mediocampo como en la zaga.