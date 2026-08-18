Equipo de España abandona el entrenamiento por el terremoto en Granada (VIDEO)

La provincia de Granada volvió a temblar este martes. Un nuevo sismo se dejó sentir con fuerza en la zona y generó nuevamente preocupación entre los vecinos, que ya están acostumbrados a estos episodios sísmicos en los últimos tiempos.

El movimiento de tierra sorprendió de lleno a la plantilla del Arenas, equipo de Tercera RFEF dirigido por Jorge Molina. Los futbolistas se encontraban en pleno entrenamiento cuando el suelo comenzó a moverse.

En las imágenes se ve a varios jugadores interrumpir de inmediato la sesión: unos miran alrededor con gesto de sorpresa, otros señalan el terreno y el resto se agrupa mientras abandonan el trabajo sobre el césped.

El vídeo captado en el momento muestra el ambiente de incertidumbre. Los jugadores con la equipación de entrenamiento se detienen, intercambian miradas y empiezan a moverse hacia zonas más abiertas del campo.

Mediante redes sociales se hizo viral el momento de este suceso y ha desatado muchos comentarios, sobre todo por la preocupación hacía los jugadores, aunque posteriormente se confirmó que ninguno sufrió daños.

El Granada CF se pronuncia sobre el terremoto

El Granada Club de Futbol emitió un comunicado oficial en el que traslada su apoyo a todos los granadinos afectados.

“Desde el Granada Club de Futbol queremos trasladar todo nuestro ánimo y fuerza a los granadinos en estos momentos”, señala el club, que recomienda seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades y de las fuentes oficiales.

Además, la entidad informó de que, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, ha encargado a los técnicos una revisión estructural del estadio.

El objetivo es garantizar que las instalaciones cumplen los estándares de seguridad necesarios, especialmente de cara al partido del próximo lunes. El club insiste en que su prioridad es la seguridad de todos los asistentes y el cumplimiento estricto de los protocolos.