Alex Albon renueva contrato con Williams F1: Todos los detalles de su extensión para el 2027

El mercado de pilotos de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1 sigue moviéndose, aunque no con las piezas que algunos esperaban y a unos días del regreso a la actividad con el Gran Premio de los Países Bajos, Williams confirmó la continuidad de uno de sus dos pilotos: el tailandés Alex Albon.

Williams F1 confirmó de manera oficial la extensión de contrato de Alex Albon, asegurando la permanencia del piloto anglo-tailandés para la temporada 2027. Este acuerdo reafirma la confianza mutua dentro del proyecto de reestructuración que la escudería británica desarrolla en su sede de Grove de cara a su próximo aniversario número 50.

Desde su llegada a la estructura en 2022, el piloto de 30 años se ha consolidado como un pilar fundamental en el desarrollo técnico del monoplaza y en la gestión dentro de la pista. Durante el campeonato anterior, Albon firmó actuaciones destacadas al conseguir varios quintos lugares, sumando un total de 73 puntos que lo ubicaron en la octava posición del Mundial de Pilotos y guiaron a Williams a concretar su mejor resultado colectivo desde 2016.

Recientemente, el tailandés superó la marca histórica de 96 Grandes Premios disputados con la escudería que pertenecía a Nigel Mansell, alcanzando las 100 carreras iniciadas con el equipo durante el Gran Premio de Hungría.

Al reflexionar sobre la firma del acuerdo y la evolución del equipo a pesar de las complejidades del campeonato actual donde Williams ha quedado lejos de las expectativas, Albon dijo: “desde que me uní a Williams F1 en 2022, la transformación que ha hecho este equipo es difícil de poner en palabras. Un año difícil no muestra el panorama completo, y solo me da más motivación para seguir construyendo y presionando junto con la fábrica y nuestros fanáticos para lograr grandes cosas".

Williams detuvo el desarrollo del 2025 enfocándose en el 2026 con la esperanza de poder recuperar competitividad aprovechando el nuevo reglamento, pero la situación ha sido distinta al grado de generar frustración en sus dos pilotos.

¿Cuánto tiempo durará la renovación de Alex Albon con Williams F1?

El nuevo contrato garantiza la continuidad de Alex Albon con Williams F1 durante la temporada 2027.

Por su parte, el director del equipo, James Vowles, celebró la extensión del acuerdo al subrayar el valor del piloto en la visión a largo plazo de la organización:

"Estoy encantado de que Alex y Williams F1 continúen juntos este extraordinario viaje. Alex ha sido un líder de este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos asuntos pendientes que estamos decididos a lograr", enfatizó Vowles.

Albon dejó en claro su objetivo para los próximos años al sostener que "nuestra historia aún no ha terminado, por lo que ahora mi enfoque completo está en hacer lo que sea necesario para regresar a la parte delantera de la parrilla".