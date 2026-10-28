Santi Gimenez rompe la sequía y pone al Porto en Semis de Copa

En el Estadio do Dragao, el Porto dio un paso firme hacia las Semifinales de la Taça da Liga al imponerse al Académico de Viseu gracias al único gol de Santiago Gimenez (1-0).

Con rotaciones habituales en un partido de copa, los Dragones dominaron la posesión y generaron las mejores ocasiones del primer tiempo, hasta que un centro de Martim Fernandes terminó en un penalti polémico tras un fallo del portero rival y un contacto con el brazo de Hugo Gambor, validado por el VAR.

Justo antes del descanso, Santi Gimenez, titular por primera vez con el club, se encargó de la pena máxima con sangre fría y abrió el marcador para colocar el 1-0 que marcó el rumbo del encuentro.

Santigo Gimenez en un partido con el Porto. X: @FCPorto

El mexicano respondió con eficacia en su debut en el once inicial. Tras varios partidos como suplente y minutos escasos, Farioli le dio la confianza de arrancar junto a Gabriel Mec, y Santi no desperdició la oportunidad.

El gol, su segundo con la camiseta portista, permitió al Porto mantener el control en un choque que, pese a alguna reacción del Académico, se inclinó del lado local gracias a la diferencia establecida desde los once pasos.

Segundo gol de Santi con el Porto para retomar confianza

Este tanto de penalti llega en la sexta aparición de Gimenez con el Porto y pone fin a una racha de dos partidos de clubes sin anotar desde su debut goleador el 12 de septiembre ante el Casa Pia (también de penalti, en la goleada 4-1 de Liga).

Hasta hoy, el delantero mexicano no había sido regular: la mayoría de sus minutos llegaron desde el banquillo, con participaciones limitadas en Liga y Champions, y sin consolidarse como referente ofensivo de Farioli pese a llegar en busca de minutos.

El contexto previo no era alentador. Tras una temporada irregular y lesionado en Italia, y con actuaciones discretas en la Selección Mexicana donde acumula una sequía prolongada de goles, este gol en su primera titularidad puede ser el impulso que necesita.

Ambos tantos con el Porto han llegado desde el punto de penalti, pero marcar en un partido de eliminación directa y como titular le ofrece la oportunidad de ganar confianza, ritmo y minutos de cara a lo que resta de temporada.