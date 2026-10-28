América se complica con los Xolos, pero rescata un punto; Gilberto Mora reapareció

El América y los Xolos de Tijuana cumplieron con su juego pendiente en el Torneo Apertura 2026. Lo hicieron con un intenso empate a un gol en el Estadio Azteca, con un plantel alterno de las Águilas y con la reaparición de Gilberto Mora por parte de los fronterizos.

Sorprendió la visita al abrir la pizarra a los11 minutos. Una salida rápida de la jauría terminó con el balón en las redes de Rodolfo Cota, tanto cortesía del brasileño Elias Manoel.

El atacante brasileño sumaba su cuarto gol del torneo. Pero la afición en las gradas se mantuvo impávida, las barras no silenciaron los instrumentos. Cero reproches para el conjunto alterno que Guillermo Almada lanzó de inicio, para darles descanso a los titulares recurrentes.

Respondió el americanismo a la afrenta en su casa pocos minutos después. Miguel Ángel Borja (18’), el encargado de igualar el marcador en una estupenda jugada de entendimiento tras un pase de Isaías Violante al área.

Sexto gol del colombiano que está vuelto en garantía en el ataque de las Águilas, pero también en el terror de las defensas contrarias. Segundo mejor goleador del equipo en el torneo por detrás de Henry Martín y clave para situar a los amarillos como la mejor ofensiva con 14 jornadas disputadas.

América y Xolos en partido pendiente de la Jornada 7 en el Estadio Banorte REUTERS

De vuelta el estado de gracia, el América se dedicó en todo el primer tiempo a exigirle al meta de los Xolos. Toño Rodríguez no tuvo respiro entre un ansioso Derek Jiménez y un peligroso Violante, este último con mayor responsabilidad ante la ausencia de Alejandro Zendejas (dolencias en el aductor derecho).

Cerca estuvo el Tijuana de volver a sorprender a todos en el Coloso de Santa Úrsula. Una pérdida de balón del América derivó en otro embate de Elias frente al marco de Cota; sin embargo, la intervención salvadora de Ramón Juárez con una impecable entrada, con la que desvió a tiro de esquina.

América buscó el gol de la voltereta en el 2T

Para la segunda mitad ambos equipos lograron sostener la alta intensidad, aunque la distribución de la esférica fue sosa en el sector medio. Menos trazos largos, pero más toques cortos y presencia americanista por los costados de la cabaña del Tijuana.

El técnico Sebastián Abreu hizo los honores con los cambios en el arranque del segundo tiempo. Suplió a Frank Boya y echó mano de Ignacio Rivero, quien en sus tiempos con La Máquina de la Cruz Azul fue un dolor de cabeza para el americanismo.

Guillermo Almada se guardó por más minutos los cambios hasta que optó por los ingresos de un par de ofensivos para refrescar ambos costados: Brian Rodríguez y Óscar Perea.

Aunque estos cambios derivaron en fuertes aplausos de la afición, el movimiento más esperado del Tijuana enmudeció todo festejo previo. Fue al 57’ que el Estadio Banorte, pese a la baja asistencia, sucumbió con las ovaciones por la aparición de Gilberto Mora.

La joya del futbol mexicano, blindado en millones de dólares y en la mira de grandes en Inglaterra, está recuperado de las molestias físicas que no lo dejaron desempeñarse en su mejor nivel desde la pasada Fecha FIFA, en la gira por Estados Unidos con la Selección Mexicana.

América y Tijuana empatan en la cancha del Estadio Banorte REUTERS

Pero el momento llegaba para Morita, quien en su lista de pendientes aparece el América. De los cuatro grandes del futbol mexicano, las Águilas no han sufrido sus goles.

Sin embargo, el juego cayó en un cerrojo para los dos bandos y en la desesperación de un público que dedicó los últimos cinco minutos del encuentro en insultar al portero de los Xolos, con el grito prohibido por la FIFA.

La paridad estuvo a nada de quebrarse 88’. Jesús Gómez fue expulsado por el silbante Fernando Hernández tras revisar el VAR. Una plancha sobre Brian Rodríguez en los linderos del áreas dejó con un hombre menos a los Xolos y en un peligro de gol, por el tiro libre que el ‘Rayito’ Rodríguez cobró.

Con el 1-1 firmado, el América sigue líder con 24 puntos, mientras que los Xolos suben al séptimo lugar, con 21 unidades.