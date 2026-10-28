Colapinto, con el corazón partido en el Gran Premio de México

Los pilotos de la Fórmula 1 cuando llegan a un nuevo Gran Premio tratan de conectar con la afición local y en México no es la excepción. Por ejemplo, el piloto Valtteri Bottas incluyó en su discurso de este miércoles en Paseo de la Reforma hablando en castellano.

Pero no fue el único. El que se voló la barda fue el piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, quien apareció en un evento con la jersey de la selección de Argentina… combinada con la de la Selección Mexicana.

Es una de las carreras que más espero y que realmente disfruto, es como estar en casa, me siento como en casa y con todo el amor que recibo, es como estar en Argentina, con toda la gente que me quiere”, mencionó el piloto de Alpine.

El piloto argentino se encuentra en la décimo segunda posición en el campeonato, con sólo 27 puntos y ningún podio en lo que va de la temporada.

De los primeros en pisar el Hermanos Rodríguez

Uno de los primeros pilotos en darse cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue el piloto argentino, Franco Colapinto, quien desde inicios de semana compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la zona de curvas dentro del Foro GNP.

El piloto del Alpine, compañero de Pierre Gasly, camino sobre la pista para verificar las condiciones del circuito en el que se llevará a cabo el Gran Premio de México.