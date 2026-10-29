"En América no hacen casting para jugar, traen a los mejores, porque tienen la lana": 'Loco' Abreu 

Sebastián Abreu rompe con la idea de que el Tijuana partió de víctima en su visita al América. El estratega tumbó los complejos de inferioridad, al tiempo que rechazó que el rival le jugó con "menosprecio" al arrojar de inicio un plantel alterno.

"¿En las primeras cinco fechas (América) menospreció a todos? No jugamos con el diario del lunes, las primeras cinco fechas las ganó, es América, tiene condiciones de sobra y por algo está en América, no hacen un casting para jugar en el de América, traen a los mejores porque tiene condiciones y tienen la lana, entonces el que juegue es top. Subestimar, no", expuso el técnico de los Xolos.

El Loco Abreu aprovechó para explicar que también recurrió a elementos con menor ritmo que su base estelar en el Apertura 2026.

"Nosotros también cambiamos siete. No fue mi equipo estelar, no fue el equipo titular, no sé si se dieron cuenta, pero jugamos con siete que no venían teniendo minutos y los siete titulares estuvieron afuera. No lo subestimé al América, porque no tenemos nada para subestimar, lo que pasa es que yo tengo guerreros que están ahí, con espuma en la boca, con sangre en los ojos, esperando la oportunidad para decirme 'viste, cabrón, que me tienes que poner' y eso es lo que quiero".

"Si no puedes ganar, no perder"

Tijuana se regresará a casa con empate a un gol, pero con el gozo de subir un puesto de la clasificación, al séptimo sitio, y por sumar su quinta igualada como visitante.

“Nosotros, si se fijan, solamente hemos perdido en un partido de visita, con Chivas, generamos esa situación de siempre traernos algo, aspirando a ganar, una vieja frase, del profe de León, lo importante, 'si no puedes ganar, no perder', ya tendremos una fecha entera para Necaxa, fecha FIFA y el último partido".

Este 31 de octubre, el Tijuana verá otra prueba de fuego, visitar al Monterrey, equipo que se encamina en el octavo lugar hacia la Jornada 15.

“Fundamental, un rival directo, no lo dejas irte y sumas de visitante, pasa en todas las concentraciones, que América le va a ganar a Xolos, que Toluca, que Santos, dirán que Monterrey nos va a ganar, todo lo que es sumar en estos partidos, indudablemente sumar es un aspecto fundamental, con un cierre de igualdad de condición, Necaxa y Atlante, antes de ellos, queremos hacerle un gran partido táctico y con nuestras herramientas, lastimar, siempre jugando de visitante”.

Finalmente, Sebastián Abreu advirtió que sus Xolos están listos para dar una sorpresa en el presente torneo de Liga MX.

“Un poco la idea que queremos en el club, mantenernos en zona de clasificación, compites con potencias, desde que estoy yo, siempre hemos estado peleando para clasificar, eso marca un poco el ADN competitivo, que sea Xolos un club que se acostumbre a estar en Liguilla, te da la visibilidad, tanto en la Selección o clubes, pueden buscar jugadores porque siempre estamos peleando, eso me caracterizó en mi carrera, aunque te vean inferior, es la línea que queremos, estamos séptimos, no dependemos de otros resultados, si nosotros hacemos nuestra tarea, estaremos entre los ocho, y buscar lo mejor en la definición con la confianza deportiva”.