Sebastián Abreu niega dependencia de los Xolos de Tijuana por Gilberto Mora 

Se nota en Sebastián Abreu cierto hartazgo del fenómeno mediático que envuelve al Tijuana por Gilberto Mora. El estratega de la jauría brinda por el esfuerzo del plantel, al tiempo que niega dependencia por la estrella juvenil.

“Le dimos la oportunidad a Gil de volver, no dependemos de su genialidad, hay unos guerreros que se parten la madre, sin tantas luces, pero teniendo a Gil tenemos un plus, es lo que hace el equipo, teniendo a Gil, las posibilidades tácticas aumentan".

En su conferencia tras el 1-1 con las Águilas del América, en el estadio Banorte, el técnico de los Xolos no se guardó los reproches que últimamente ha lanzado a la prensa que cubre al Tijuana.

"Destacar que por ahí se centran todo con Gil, la banda es la que le pone los huevos en la mesa, con las realidades viniendo al Azteca, me identifico con la rebeldía y el amor propio que tenemos. Gil está en perfectas condiciones y elevamos el nivel de nuestro plantel”.

También replicó el Loco Abreu por la eventual incertidumbre que ha generado la baja de Gilberto Mora.

“Si algo tengo son 27 años de carrera, para que me vengan a decir, viví todo: Ronaldinho con 16 años, Luis Suárez con 17, no tengo qué estudiar para saber que un chico en desarrollo tenga esa situaciones, que tenga que ir poco a poco, bajarle todo, nunca voy a exponer a un jugador por el egoísmo, por la chamba, habrá otros clubes, no voy a arriesgar a nadie por un resultado.

Incluso el DT del Tijuana fue crudo con la exigencia en la alta competencia y los estragos físicos.

"Veo situaciones, nadie te valora cuando estás hecho mierda de la rodilla o cadera, muchos se infiltraban, nadie viene a decirle ‘te la rifaste, te lo vamos a reconocer’. No, el futbol se termina, se apagan las luces y seguimos con los del momento".

En esa línea, el Loco reiteró su prioridad a la hora de armar la convocatoria de los encuentros.

"Si algo tengo, es proteger al ser humano, si tiene una situación, no lo podré. Sea Gil u otro compañero, paramos, porque estás propenso a lesionarte, el cuerpo quiere compensar, si tienes un problema en la rodilla, le da en el gemelo.

"El caso de Gil es así, cuando entrene en condiciones, que la receptividad sea buena en las evaluaciones, lo tendremos en el plantel, por sus características encajaba para que pudiera entrar, tiene el balón, saca falta, te mete una pelota que nadie pela, la posibilidad estaba y lo aprovechamos”.