Santiago Giménez vuelve a jugar con el Porto, que mantiene paso perfecto en Portugal

Santiago Giménez regresó a la actividad con el Porto en la victoria por 1-0 ante Gil Vicente, en la Primera División de Portugal. El delantero mexicano ingresó de cambio y jugó 18 minutos, tras perderse los dos partidos anteriores de liga y el último compromiso del equipo en la UEFA Champions League.

El atacante entró al terreno de juego cuando los Dragones ya tenían la ventaja en el marcador, gracias a una anotación de Borja Eguskiza. El resultado permitió al Porto sumar su novena victoria consecutiva en el campeonato portugués y mantenerse como líder de la clasificación.

Con el Porto, Santiago Gimenez vive su tercera experiencia en Europa, tras vestir las playeras del Feyenoord y Milan. X: @FCPorto

Giménez suma minutos tras perderse tres partidos

El regreso del mexicano se produjo después de una ausencia que abarcó dos encuentros de liga y uno de Champions League. Ante Gil Vicente, Giménez sustituyó a Borja Eguskiza y volvió a tener participación con el conjunto portugués, aunque nuevamente lo hizo desde el banquillo.

En lo que va de la temporada, el delantero ha disputado cuatro partidos de liga, todos como suplente. Su participación en la Champions League también ha sido como relevo, con 22 minutos en dos encuentros de la competición europea.

Los 18 minutos frente al Gil Vicente le permitieron superar los 60 minutos disputados en la liga portuguesa desde su incorporación al equipo. Su participación todavía ha sido limitada ingresando como cambio.

Eguskiza marca el gol de la victoria

El único tanto del encuentro llegó al minuto 63. Victor Froholdt envió un centro desde la banda derecha y la defensa del Gil Vicente rechazó el balón de cabeza, pero la pelota quedó en la posición de Borja Eguskiza.

El futbolista español controló con el pecho, dejó botar el balón y conectó una volea para marcar el 1-0. La anotación terminó por definir el partido y darle al Porto los tres puntos como visitante.

Eguskiza fue precisamente el jugador que abandonó el campo para permitir el ingreso de Giménez.

Porto conserva el liderato de la liga portuguesa

Después de nueve jornadas, el Porto suma nueve victorias y mantiene un paso perfecto en la Primera División de Portugal. El equipo encabeza la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre el Benfica, que ocupa el segundo puesto, aunque los Dragones tienen un partido más disputado.

El siguiente compromiso del conjunto portugués será entre semana, cuando enfrente al Académico de Viseu en los cuartos de final de la Copa de Portugal. El encuentro representará una nueva oportunidad para que Giménez sume minutos.