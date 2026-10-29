Guillermo Almada minimizó el factor "Gilberto Mora" tras el América 1-1 Tijuana

Guillermo Almada, entrenador del Club América, aseguró que la disponibilidad y reaparición en las canchas de Gilberto Mora no le quitó el sueño. El joven maravilla del Tijuana fue uno más sobre la cancha.

“No, nosotros no hacemos marca personal, reconocemos el talento que tiene él y otros jugadores de Tijuana, primero quisimos defender con la pelota, después tener presión, independientemente donde se mueva", explicó sobre el destape del futbolista de los Xolos y que recientemente cumplió 18 años de edad. "La referencia de un buen jugador como él, es de jerarquía, difícil de marcar, pese a su corta edad, es un gran jugador con grandes condiciones”.

El uruguayo Guillermo Almada expuso también la gestión que lleva sobre los centros delanteros del América, Henry Martín y Miguel Borja (el colombiano fue titular y marcó el tanto del empate contra el Tijuana).

“No, para mí no es un dolor de cabeza (elegirlos), dolor si no hicieran goles. Nosotros lo tenemos claro, alternamos bien, a veces, como pusimos dos nueves, no tuvimos las aperturas, no vamos a cerrar la posibilidad de jugar con los dos, tenemos que buscar variantes, hoy Henry no tuvo minutos, Miguel, por la falta de continuidad, se acopló después, le está costando mantener el ritmo de los partidos, por más que lo que le pedimos es la cuota de gol a ambos, es muy valiosa”.

Almada reconoce fallas

América tuvo que ir contra la corriente en el primer tiempo, luego de sufrir la apertura del marcador por conducto del brasileño Elias. Mientras que Miguel Borja se encargó del 1-1.

“Buscamos permanentemente, en algún momento nos faltó regularidad, lo que hicimos fue acercarnos, un jugador al cien por ciento y uno que está al 50 por ciento con más condiciones, va a rendir el de 100, estamos buscando condiciones, lo que pensamos fue alternando al equipo, nos faltó claridad, la estadística del partido, creo que siempre que pateas más al marco, nos faltó precisión”.

De igual modo, Almada se refirió a la baja de Alejandro Zendejas (lesión en aductor derecho); el volante apunta a volver en la siguiente jornada contra el Toluca, en el Banorte,

“No lo vamos a arriesgar. En los dos partidos hemos tenido más situaciones que los rivales, el otro partido no me gustó, pero hoy fuimos a buscar permanentemente, nos faltó claridad, el rival juega y lo hace también, teniendo superioridad, debes ganar el partido, pero, tanto el partido este, como el anterior, tuvimos situaciones, no se gana con mérito, se gana con goles, debemos seguir mejorando, habíamos encontrado la definición y debemos encontrarla, le ponemos atención a la continuidad, de partidos, debemos enfocarnos en la recuperación de los futbolistas”.