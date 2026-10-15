Pocos minutos para los mexicanos en Europa: así les fue en competiciones UEFA

Los futbolistas mexicanos que participan en las competiciones de la UEFA tuvieron una semana con poca actividad, al sumar apenas 62 minutos entre Champions League, Europa League y Conference League. De seis jugadores, cuatro ingresaron al campo, uno permaneció en la banca y otro no fue convocado.

Santiago Giménez y Rodrigo Huescas fueron dos de los mexicanos que tuvieron participación en el futbol europeo. El delantero del Porto disputó cinco minutos en la derrota ante el Real Betis, mientras que el lateral del Copenhague volvió a jugar después de un año fuera de las canchas por una lesión de rodilla.

En la Europa League, Armando “Hormiga” González y Mateo Chávez también ingresaron de cambio con sus respectivos equipos. Aunque los cuatro sumaron minutos, ninguno tuvo una participación prolongada durante los encuentros de esta semana.

Álvaro Fidalgo permaneció en la banca. @RealBetis

Santiago Giménez, el único mexicano con minutos en Champions League

De los tres mexicanos presentes en la UEFA Champions League, Santiago Giménez fue el único que participó en el terreno de juego. El delantero ingresó durante los últimos cinco minutos de la derrota del Porto por 3-2 frente al Real Betis.

En el conjunto español se encontraba Álvaro Fidalgo, quien permaneció los 90 minutos en el banquillo.

Por su parte, Obed Vargas no apareció en la convocatoria del Atlético de Madrid. El mexicano todavía no ha disputado minutos durante la temporada con el conjunto colchonero, pese a que ya ha formado parte de algunas listas de convocados, incluso para compromisos de Champions League.

Armando González y Mateo Chávez tuvieron minutos de cambio en Europa League. MEXSPORT

Hormiga González y Mateo Chávez ingresan en la Europa League

La actividad de los mexicanos en la UEFA Europa League se concentró en dos encuentros. Armando González disputó 23 minutos en la victoria del Olympiacos sobre el Olympique de Marsella, después de ingresar desde el banquillo.

El delantero había comenzado como titular en la primera jornada del torneo, pero en sus tres partidos más recientes entre la liga y la competición europea inició como suplente.

Mateo Chávez también disputó minutos como relevo en el triunfo del AZ Alkmaar frente al Hapoel Be'er Sheva de Israel. El lateral mexicano jugó 14 minutos y, con ello, tuvoó su primer partido de la temporada sin aparecer en la alineación titular de Leeroy Echteld.

Rodrigo Huescas volvió a jugar con el Copenhague tras un año lesionado. Copenhague

Rodrigo Huescas vuelve a jugar en la Conference League

La participación de Rodrigo Huescas tuvo un significado particular, pues marcó su regreso a las canchas después de un año de ausencia. El futbolista del Copenhague había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo mantuvo fuera de la actividad.

El mexicano ingresó durante 20 minutos en la victoria por 3-0 del equipo danés frente al Braga de Portugal, en la UEFA Conference League. Su reaparición representó el regreso a la competición oficial después del largo proceso de recuperación.

Con los cinco minutos de Giménez, los 23 de González, los 14 de Chávez y los 20 de Huescas, los mexicanos acumularon 62 minutos de participación en las tres competiciones europeas durante la semana.