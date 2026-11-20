Este domingo, el Estadio Banorte volverá a recibir un juego de temporada regular de la NFL luego de cuatro años de ausencia. El cruce entre los San Francisco 49ers (8-1) y los Minnesota Vikings (7-2) será clave en las aspiraciones de ambos por encaminarse al primer sembrado de la Conferencia Nacional y así recibir todos los partidos de postemporada en condición de local.

El liderato de la Conferencia Nacional está en juego y ambas escuadras cuentan con credenciales de sobra para posicionarse en la cima. Por un lado, el ataque de los 49ers se ubica como uno de los dos mejores de la temporada regular, pues, más allá de su capacidad para ganar yardaje de manera efectiva, son líderes al convertir puntos en zona roja.

Por otro lado, las virtudes de los dirigidos por Kevin O’Connell se ubican del otro lado del balón: en la defensa. El coordinador defensivo Brian Flores ha elaborado una máquina perfecta entre eficacia y agresividad. Con el blitz como su principal carta de juego, ostentan el liderato de capturas al mariscal de campo contrario, con 37, pues el 70 por ciento de sus jugadas en la temporada han enviado carga a través de sus linebackers.

El contraste es claro entre ambos equipos: Minnesota ha sido sostenido por su defensiva, que solo ha promediado 14 puntos en contra por juego, mientras que la de los 49ers ha permitido 21, y más ante rivales cuestionables como Arizona, Dallas y Atlanta.

Sin embargo, la muralla defensiva de Minnesota pondrá a prueba si realmente Brock Purdy está preparado para ser el Jugador Más Valioso de la temporada, pues enfrentará a la mejor secundaria de la liga en lo que va de la campaña. La presión lo obligará a tomar decisiones rápidas y efectivas, sin margen de error.

Kirk Cousins enfrentará a los 49ers dos semanas después de su último cruce

Entre las historias más destacadas del cotejo se encuentra la del veterano mariscal de campo de Minnesota, quien perdió ante el equipo de Kyle Shanahan durante la semana nueve, aún con el jersey de los Raiders. En aquella tarde firmó una de sus peores actuaciones de la temporada, pues sufrió tres intercepciones; y cayeron por 38-17.

Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad de venganza en el Estadio Banorte, pues su experiencia de quince temporadas en la NFL le da conocimiento de sobra para descifrar el estilo de juego de la defensiva contraria, aunado a que cuenta con Justin Jefferson como arma principal.

San Francisco y Minnesota, la rivalidad más pareja en la historia de la NFL

Si hay una palabra que define los enfrentamientos entre ambas franquicias es equilibrio, pues se han medido en 51 ocasiones, con un balance de 25 victorias por bando y un empate. Por lo tanto, el Estadio Banorte no solo será clave para definir quién toma el liderato de la Conferencia Nacional, sino que también podría inclinar la balanza histórica a favor de cualquiera de los dos equipos.

¿Cuándo y dónde ver el 49ers vs Vikings en México?

Partido: San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings.

Fecha: Domingo 22 de noviembre del 2026.

Estadio: Banorte, Ciudad de México.

Horario: 19:20 horas (tiempo del centro de México).