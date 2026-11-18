Luego de cuatro largos años de espera la Ciudad de México volverá a ser sede de un partido de temporada regular en la NFL y así como los aficionados están emocionados e impacientes por que comience el juego, Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, también ansía con volver a jugar en el mítico Estadio Azteca.

McCraffey fue canjeado de Carolina a San Francisco en 2022, año en que los 49ers también tuvieron un juego internacional en la Ciudad de México y ‘CMC’ recordó la espectacular experiencia que fue aquel Monday Night Football en el Coloso de Santa Úrsula.

“Jugar ahí fue una de las experiencias más increíbles”

Para Christian McCaffrey lo que hace especial el jugar en México son los aficionados y a pesar de estar acostumbrado a jugar en los estadios mayor capacidad y más ruidos en los Estados Unidos, las más de 80 mil personas que se dan cita en las gradas del Estadio Azteca lo dejaron impresionado.

“Mucha gente siendo tan ruidosa durante tanto tiempo fue algo realmente especial”

El ceder una localía para disputar un juego internacional no es tan sencillo para los equipos, pues pierden una ventaja de suma importancia en la NFL. Este será el segundo juego fuera de los Estados Unidos para los 49ers y pese a que siempre hay incertidumbre sobre esto, McCaffrey tiene certeza de que en México se vivirá una fiesta el próximo domingo.

“Nunca se sabe que esperar de un juego internacional en territorio desconocido, pero lo hicieron tan divertido para nosotros. Los fanáticos mexicanos son increíbles, así que ya no podemos esperar para llegar a México”

Christian McCaffrey, jugador de 49ers.

¿Cuándo y dónde ver el juego de la NFL en México 2026?

El partido de temporada regular de la Semana 11 de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La patada inicial está programada para las 19:20 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en vivo para territorio mexicano contará con cobertura en televisión abierta a través de Canal 5, mientras que en televisión de paga estará disponible por la señal de ESPN. Para quienes prefieran seguir el encuentro vía streaming, el duelo podrá verse mediante Disney+ y NFL Game Pass en DAZN.