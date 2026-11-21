La Liga Mexicana del Pacífico confirmó la cancelación del juego entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán tras los hechos de violencia registrados la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. El encuentro, primero de la serie, se interrumpió en la parte alta de la tercera entrada, con el marcador 0-0.

El juego se disputaba en el Kuroda Park cuando se reportaron detonaciones en la ciudad. En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo algunos aficionados se agacharon entre los asientos de las gradas, mientras otros dejaron sus lugares y se dirigieron a los pasillos del estadio. Jugadores, cuerpos técnicos y personal del parque también se resguardaron en las áreas interiores del inmueble.

En otra grabación, captada desde la explanada del Kuroda Park, se ve a varias personas correr hacia el interior del estadio. Durante la pausa, el sonido local pidió al público que permaneciera dentro del inmueble, se alejara de las gradas y se concentrara en la zona central del parque. El acceso y la salida quedaron restringidos temporalmente mientras se revisaban las condiciones de seguridad en el exterior.

Los ampayers volvieron al terreno aproximadamente 30 minutos después de la interrupción para avisar que el partido quedaba cancelado. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que esa noche se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave.

La LMP confirma la cancelación y aclara dónde ocurrieron los hechos

En un boletín firmado por su presidente, Salvador Escobar, la Liga Mexicana del Pacífico informó que tomó la decisión en coordinación con las autoridades locales. El circuito explicó que la medida buscó proteger a los aficionados que acudieron al Kuroda Park, sede del primer encuentro de la serie de la temporada 2026-2027 entre Guasave y Mazatlán.

La LMP también se pronunció sobre la ubicación de los incidentes, luego de que los primeros reportes los situaran cerca del parque de pelota. “Los reportes oficiales confirman que los hechos registrados no fueron en las inmediaciones del estadio”, señaló el circuito en el comunicado.

El boletín se refirió al juego del viernes y dejó pendiente la información sobre los otros dos compromisos de la serie, programados para el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el mismo estadio. La liga tampoco anunció en ese documento una fecha para reponer el partido cancelado y pidió al público consultar sus canales oficiales y los de Algodoneros de Guasave para conocer cualquier actualización.