Sergio Pérez confía en que las complicadas condiciones del circuito callejero de Nevada jueguen a su favor este sábado 21 de noviembre durante la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026, esto luego de que arrancará desde la posición de la parrilla de salida a pesar de haber sido eliminado en la Q1 el viernes por la noche.

De cara a la competencia nocturna, el piloto mexicano de Cadillac espera que las bajas temperaturas y los muros cercanos provoquen incidentes en pista que le permitan remontar posiciones desde el fondo de la parrilla, especialmente ante los deslizamientos que han mostrado algunos competidores por la dificultad de colocar sus neumáticos en temperatura de operación.

"Ojalá que así sea. Sería bueno para nosotros si hay un poco de caos alrededor", señaló el tapatío ante la prensa tras concluir la sesión.

Aunque Checo Pérez cerró la Q1 en el puesto 18 con un tiempo de 1m37.383s, el resultado representa su mejor clasificación desde el Gran Premio de Mónaco. El mexicano destacó como algo positivo haber superado en tiempos a su compañero Valtteri Bottas y a los dos monoplazas de Aston Martin, conducidos por Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Se siente bien. Es positivo estar por delante de ellos. Desafortunadamente quedamos un poco lejos del grupo puntero. Creo que con un rebufo podríamos haber estado más cerca, pero no alcanzó", explicó Pérez, quien por momentos llegó a colocarse dentro de los 16 mejores y a tener la posibilidad de poder avanzar a la Q2 por méritos propios.

El originario de Jalisco avanzó en la parrilla como consecuencia de las sanciones a Carlos Sainz y Oscar Piastri.

El piloto de Cadillac reconoció que la falta de sincronización con Bottas tras salir de boxes para ayudarse con el rebufo en las largas rectas es un área operativa que deben corregir internamente, admitiendo que "es muy difícil sincronizar esas cosas".