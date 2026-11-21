La parrilla de salida definitiva para el Gran Premio de Las Vegas 2026 sufrió importantes modificaciones tras la sesión de calificación debido a las penalizaciones por cambios de componentes en las unidades de potencia que afectaron a cinco pilotos, entre ellos al ganador original de la pole, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

El ahora campeón del mundo marcó el mejor tiempo en el trazado callejero, pero tendrá que arrancar sexto por por una sanción de cinco lugares al sustituir el motor de combustión interna de su Mercedes.

Con el retroceso del italiano, Max Verstappen heredó el primer lugar de salida para Red Bull, acompañado en la primera fila por el británico George Russell. Detrás de ellos partirán Lando Norris, Isack Hadjar y el novato Arvid Lindblad, completando los cinco primeros puestos de una largada nocturna que promete alta intensidad en las rectas del Strip.

Otro de los movimientos significativos involucró a Oscar Piastri, quien retrocedió diez posiciones hasta el puesto 17 tras montar un nuevo motor en su McLaren. Esta penalización, sumada a las sanciones de Carlos Sainz (diez lugares por su quinto turbocompresor en Williams) y Lance Stroll (diez puestos por cambiar almacén de energía y centralita electrónica en su Aston Martin), benefició directamente a varios competidores de la zona media y baja.

Entre los favorecidos destacó el mexicano Sergio Pérez, quien a pesar de caer eliminado en la Q1 con su Cadillac avanzó dos lugares para arrancar decimosexto.

Por su parte, Oliver Bearman cerrará el pelotón tras acumular 35 puestos de castigo por reemplazar prácticamente toda la unidad de potencia de su Haas.

La parrilla de salida del GP de Las Vegas de la F1 2026