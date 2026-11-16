Los Minnesota Vikings perderán a una de sus armas ofensivas para su esperado partido internacional en México. El coach Kevin O’Connell confirmó este lunes que Jordan Addison será sometido a una cirugía en el pulgar y colocado en la lista de lesionados, por lo que no estará disponible para enfrentar a los San Francisco 49ers el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la capital mexicana.

La baja representa un contratiempo para el ataque de Minnesota, que deberá afrontar uno de los compromisos más importantes de su calendario sin su segundo receptor de referencia, detrás de Justin Jefferson.

Una lesión inesperada durante un entrenamiento

O’Connell explicó que Addison sufrió lo que describió como una lesión inusual el pasado viernes, durante una práctica en la que atrapaba pases sin oposición. El incidente agravó una molestia que el receptor ya había experimentado durante el campamento de entrenamiento.

Aunque el jugador intentó estar disponible para el encuentro del domingo contra los Green Bay Packers, finalmente fue declarado inactivo. Después de realizar nuevas evaluaciones, los médicos determinaron que necesitaba una intervención quirúrgica para corregir el problema.

Minnesota confirmó que lo colocará en la lista de reservas lesionados y que espera recuperarlo en aproximadamente cuatro semanas. Si cumple el periodo mínimo de ausencia de cuatro partidos, su regreso más temprano podría producirse en la Semana 15, cuando los Vikings enfrenten a los Detroit Lions.

Justin Jefferson pierde a su principal socio ofensivo

Addison, de 24 años, acumula 18 recepciones para 277 yardas y un touchdown en siete partidos disputados durante la temporada 2026. Su ausencia obliga a Minnesota a reorganizar sus opciones en el juego aéreo, especialmente de cara al duelo contra una defensiva de San Francisco que buscará limitar a Justin Jefferson.

En la victoria 30-10 sobre Green Bay, jugadores como Tai Felton y Myles Price tuvieron oportunidades para contribuir a la ofensiva. Ambos podrían asumir una mayor responsabilidad mientras Addison completa su recuperación.

La situación también estará condicionada por el estado físico de Jauan Jennings, quien se perdió los últimos encuentros por una lesión en la pantorrilla, pero tiene posibilidades de volver ante San Francisco.

Así, los Vikings llegarán a la Ciudad de México con una ausencia importante en su cuerpo de receptores. Para Kirk Cousins y compañía, el desafío será mantener la producción ofensiva sin Addison en un partido que tendrá especial atención por su escenario internacional y por la exigencia de enfrentar a uno de los equipos más fuertes de la NFC.