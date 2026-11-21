La tensión entre Max Verstappen y George Russell se encendió en el Gran Premio de Las Vegas 2026 luego de un contacto en pista ocurrido al cierre de la tercera sesión de prácticas libres cuando ambos llegaron lado a lado en la curva 14.

Aunque los comisarios de la FIA convocaron a ambos pilotos tras la sesión, resolvieron el caso únicamente con una advertencia sin consecuencias deportivas, desestimando el supuesto "pacto de caballeros" alegado por Mercedes para respetar los turnos en vueltas de preparación.

En declaraciones a los medios tras la calificación, George Russell lanzó una contundente crítica contra el tetracampeón del mundo de Red Bull, acusándolo de perjudicar reiteradamente a otros competidores sin recibir castigos ejemplares.

"No voy a aceptar simplemente que alguien me perjudique de esta manera y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente a ese tipo", sentenció el británico.m

Por su parte, Max Verstappen optó por minimizar la polémica y descartó entrar en discusiones con su rival. Al ser cuestionado sobre las palabras de Russell y la resolución oficial, el neerlandés se mostró indiferente: "Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. Para mí no vale la pena en lo más mínimo". Asimismo, negó conocer el acuerdo informal mencionado en el reporte de los oficiales: "Nunca he visto un acuerdo así en mi vida".

A pesar del antecedente inmediato, Verstappen aseguró que el roce no representa un impulso adicional para defender la punta ante Russell al momento del arranque el sábado: "No, definitivamente no es de ahí de donde saco mi motivación".