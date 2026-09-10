Seattle Seahawks descarta fractura de Darnold, pero sabe que no lo tendrá de vuelta pronto en la NFL

Los vigentes campeones de la NFL, los Seattle Seahawks, evitaron el peor escenario con su quarterback estelar, aunque no saldrán completamente indemnes tras el arranque de la temporada regular. Sam Darnold quedará fuera de circulación al menos para el duelo de la Semana 2 tras sufrir una lesión en la cadera durante el juego inaugural celebrado la noche del miércoles frente a los New England Patriots.

Las alarmas de la franquicia se encendieron de forma dramática cuando Darnold recibió una violenta captura por parte de Dre'Mont Jones en la primera serie ofensiva. El brutal impacto envió directamente al vestidor al Jugador Más Valioso (MVP) del pasado Super Bowl, obligando el ingreso de emergencia del pasador suplente Drew Lock.

Estudios médicos en Seattle descartan fractura de cadera

Pese a la extrema preocupación generada en las tribunas del Lumen Field, el entrenador en jefe Mike Macdonald aportó tranquilidad tras sellar una apretada victoria por 13-10 sobre Nueva Inglaterra. En conferencia de prensa posterior al juego, el estratega confirmó que las evaluaciones radiológicas iniciales descartaron una fractura en la estructura ósea del pasador de 29 años de edad.

Darnold fue trasladado de inmediato al Harborview Medical Center de Seattle para someterse a una tomografía computarizada (CT) de control:

Resultados alentadores: Fuentes cercanas al equipo indicaron a ESPN que los exámenes preliminares resultaron sumamente positivos para el cuerpo técnico.

Fuentes cercanas al equipo indicaron a ESPN que los exámenes preliminares resultaron sumamente positivos para el cuerpo técnico. Diagnóstico definitivo: A la espera del reporte médico final mediante una resonancia magnética (MRI), se generó la certidumbre de haber evitado un contratiempo que pusiera fin a su temporada.

El tiempo estimado de recuperación y el reto para Drew Lock

Fuentes internas de la liga ratifican que el quarterback titular no participará el próximo domingo frente a los Arizona Cardinals. El pronóstico actual de los especialistas prevé una ausencia obligada de por lo menos un par de semanas antes de que Darnold reciba el alta médica definitiva para retomar los controles de la ofensiva.

La campaña anterior, Darnold firmó una actuación sobresaliente con 4,048 yardas aéreas y 25 pases de anotación en fase regular, además de una postemporada invicta de cinco touchdowns que culminó con la conquista del trofeo Vince Lombardi.

Ahora, la responsabilidad de mantener el rumbo de la plantilla de los Seahawks recaerá por completo en los hombros de Drew Lock, mientras el mariscal titular completa su rehabilitación física en las instalaciones del club.