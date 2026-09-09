Visitar México sale del calendario: Alfred Collins queda fuera toda la campaña de la NFL por lesión

El tackle defensivo Alfred Collins se quedará con las ganas de visitar México y los emparrillados este año, luego de que los San Francisco 49ers confirmaran que no jugará la temporada 2026 de la NFL que arranca esta semana. El duro veredicto médico llega tras sufrir una rotura del tendón patelar, lesión ocurrida durante el entrenamiento del martes en Melbourne, Australia.

Collins, seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2025, fue la gran figura del encuentro de la Semana 5 del año pasado frente a los Los Angeles Rams, cuando forzó un balón suelto clave al corredor Kyren Williams en la línea de gol, permitiendo a los gambusinos asegurar la victoria por 26-23 en tiempo extra.

“Sucedió ayer martes, justo antes de comenzar la sesión de enfrentamientos directos en Melbourne. Es un golpe sumamente desafortunado para él y para toda la organización”, declaró consternado el entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, al referirse a la baja del defensivo de 24 años de edad.Hospital gambusino: La plaga que azota a la línea defensiva

La baja definitiva de Alfred Collins complica aún más el panorama táctico de una línea defensiva que ya se encontraba severamente golpeada por las ausencias médicas en este inicio de campeonato:

Mykel Williams: La principal selección de la franquicia la campaña anterior inició el año en la lista PUP (jugador físicamente incapacitado) mientras continúa su rehabilitación tras una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL).

Sam Okuayinonu: El ala defensiva sufrió una fractura de pie la semana pasada en la práctica, comprometiendo su participación para el resto del año.

Mikail Kamara: El novato no reclutado quedó completamente descartado desde el campamento de entrenamiento por otra rotura de ACL.

La rotura del tendón patelar sufrida por Collins es la misma que marginó en 2023 al también liniero defensivo Drake Jackson, quien no logró reincorporarse a su nivel competitivo y actualmente se encuentra en la agencia libre de la liga.El plan de contingencia de Kyle Shanahan para el debut

Estaba previsto de forma oficial que Collins fuera titular junto a Osa Odighizuwa en el partido inaugural de este viernes frente a los Los Angeles Rams en territorio australiano. Ante su sorpresiva ausencia, el esquema se reconfigurará de la siguiente manera:Las opciones en la rotación:

CJ West: Se proyecta que asuma la titularidad inmediata en la trinchera.

Gracen Halton: El novato participará con minutos de rotación significativos en el esquema defensivo.

James Thompson Jr.: Es la alternativa natural, pero arrastra una distensión en el isquiotibial y no entrenó el martes, por lo que Shanahan evaluará su disponibilidad en las próximas 48 horas.

Como opciones de emergencia para reforzar la unidad de cara al juego del viernes, la directiva contempla elevar a los integrantes de la escuadra de prácticas Kevin Givens y Sebastian Valdez.

¿Cuándo es el juego de la NFL en México este año?

El NFL Mexico City Game 2026 se jugará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 7:15 pm entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.