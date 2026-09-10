Rafa Márquez reforzará la identidad en la Selección Mexicana

Rafa Márquez fue presentado como nuevo director técnico de la Selección Mexicana con la firme idea de cumplir el ciclo mundialista que acabará en el Mundial de España-Portugal-Marruecos 2030; su tarea ya la tiene clara: mantener la identidad que la selección mostró en el Mundial en casa.

Con aprobación de más del 86 por ciento por parte de la afición con el equipo nacional, Rafa Márquez y la Selección Mexicana entendieron que lo importante era seguir el camino.

“Trabajaremos en la identidad, que se vea que el equipo juega a ser competitivo, lo que mostramos en el Mundial es algo que queremos seguir demostrando. Que la gente de México se pueda identificar con su selección y eso vamos a intentar imponer”, sentenció de lo que quiere.

Rafa Márquez apuntó que tiene en la mira a 60 jugadores para su ciclo Mexsport

Rafael Márquez quien estará acompañado por Andrés Guardado, Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma como auxiliares, Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Lorente como preparador físico.

“Sé que no voy a trabajar desde cero, hay una continuidad importante. Me da confianza de seguir en este proceso, conozco a los jugadores y al entorno y me he cobijado con un grupo de gente importante”, señaló el nuevo estratega.

El equipo de trabajo de Rafa Márquez en la Selección Mexicana con miras al Mundial 2030 Mexsport

Rafa Márquez ya tiene en su cabeza una lista de 60 jugadores que pueden tener oportunidad en la Selección Mexicana que dirigirá, así como un grupo importante de jóvenes quienes estarán mostrando sus mejores argumentos para poder conseguir un lugar en el equipo mexicano.

“Cada uno de los jugadores tendrá que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para poder ser considerados. Queremos que se genere más competencia. A los jugadores jóvenes transmitirles lo que representa ser seleccionado mexicano.

“También trabajaremos en fortalecer el proceso de los chicos con bases y conceptos de los chicos (selecciones menores). Queremos permear hacia abajo para que cuando lleguen a selección mayor estén con mayores herramientas”, sentenció en su presentación.