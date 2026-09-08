No viaja a Australia: Rams descarta al estelar defensivo Aaron Donald para el arranque de la NFL

Los Angeles Rams iniciarán la temporada 2026 de la NFL con una ausencia de tintes dramáticos. El entrenador en jefe Sean McVay confirmó que el legendario defensivo Aaron Donald no viajará con la expedición del equipo a Melbourne, Australia, quedando completamente descartado para el partido inaugural de la Semana 1 frente a los San Francisco 49ers.

La estricta decisión responde directamente al proceso de reacondicionamiento físico y dosificación del jugador. Donald sacudió al mundo del emparrillado al anunciar su inesperado regreso del retiro el pasado 30 de agosto, luego de haber colgado los botines originalmente en marzo de 2024. Al haberse incorporado a los entrenamientos de interescuadras completos apenas el 6 de septiembre, McVay enfatizó que acelerar su debut internacional implicaría un riesgo innecesario y un "giro demasiado rápido" para su musculatura.

“Me siento un poco oxidado en las primeras repeticiones, algo completamente natural tras ausentarme de los emparrillados por espacio de dos años. Pese a ello, me encuentro en una excelente forma física y no he perdido mi nivel”, reconoció honestamente el propio Donald ante los medios de comunicación tras las prácticas. El staff de coaches ha preferido no fijar expectativas ni una fecha definitiva para su reaparición.

Buenas noticias para la defensiva y el ataque de Los Ángeles

A pesar del duro golpe que significa la ausencia de su máxima figura histórica, Sean McVay trajo tranquilidad a las huestes angelinas al ratificar actualizaciones sumamente favorables en el reporte de lesionados previo al viaje transoceánico:

El pilar defensivo: El estelar ala defensivo Myles Garrett se encuentra totalmente recuperado de la inflamación en su rodilla izquierda y saltará al emparrillado como titular en la primera jornada.

El estelar ala defensivo se encuentra totalmente recuperado de la inflamación en su rodilla izquierda y saltará al emparrillado como titular en la primera jornada. Armas aéreas listas: El panorama luce ideal para el ataque de los Rams, ya que se prevé la participación sin restricciones del receptor estrella Puka Nacua .

El panorama luce ideal para el ataque de los Rams, ya que se prevé la participación sin restricciones del receptor estrella . Blindaje en la línea: El tacle izquierdo Alaric Jackson recibió el alta médica para apuntalar la protección del mariscal de campo en el trascendental compromiso de este jueves por la noche.

De esta forma, la franquicia angelina equilibrará de forma quirúrgica su plantilla para hacer frente al reto de los 49ers en territorio internacional, optando por cuidar el patrimonio físico de su baluarte de cara al largo y extenuante calendario de la temporada regular.