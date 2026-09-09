Seahawks vuelven a ganar con la defensa y derrotan a Patriots en el Kickoff de la NFL

Sam Darnold no alcanzó a terminar el primer drive. Seattle tampoco necesitó que su quarterback titular terminara el partido para volver a sentirse campeón.

Los Seahawks remontaron una desventaja de 10 puntos y derrotaron 13-10 a los Patriots en el Kickoff de la temporada 2026, una reedición del Super Bowl que terminó con el mismo ganador y una historia bastante parecida. La defensa volvió a mandar.

Con la última ofensiva del partido y la posibilidad de ganar el encuentro, Drake Maye sufrió la intercepción que rompió el corazón de los miles de aficionados de Nueva Inglattera. Johs Jobe se quedó con el balón en su propia zona de goal para extinguir la opción de Patriots. Drake Maye nunca había tenido un partido de la NFL con múltiples intercepciones hasta que logró dos en el Super Bowl del año pasado

La lesión de Darnold

Darnold sufrió una lesión en la cadera después de ser capturado por Dre’Mont Jones durante la primera serie ofensiva de Seattle. El quarterback intentó levantarse, caminó con dificultad hacia la banda y después se dirigió al vestidor. Drew Lock tomó los controles.

Para cualquier otro equipo, perder al quarterback titular en la primera serie del año podría haber sido el principio del desastre. Drew Lock ingresó y se convirtió en un administrador del juego. Terminó con 187 yardas y una anotación.

Los Patriots construyeron una ventaja de 10 puntos, pero comenzaron a encontrarse con el mismo problema que los acompañó durante el Super Bowl. La defensa de Seattle cerró el campo profundo y obligó a Drake Maye a lanzar hacia ventanas cada vez más pequeñas.

Maye, quien había sido uno de los mejores pasadores de profundidad de la NFL durante la temporada anterior, no encontró la misma libertad. Maye culminó la noche con con 178 yardas, un pase de anotación y tres intercepciones.

La pesadilla de Maye

Romeo Doubs dejó caer un pase que pudo haber acercado a los Patriots a territorio de anotación. En la jugada siguiente, Maye buscó nuevamente al receptor y Nehemiah Pritchett interceptó el envío después de que Rodney Thomas II alcanzara a desviar el balón.

El partido comenzó a cambiar de dueño.

Seattle todavía necesitaba que su ofensiva hiciera algo con esas oportunidades. Entonces apareció Jaxon Smith-Njigba.

El Jugador Ofensivo del Año de la NFL quedó completamente solo en una cuarta oportunidad y convirtió una jugada que parecía condenada a terminar en una pérdida de balón en una recepción y carrera de 45 yardas.

Ahí despertaron los campeones.

Lock encontró después a A.J. Barner y nuevamente a Smith-Njigba. Cooper Kupp también apareció en la serie que llevó a Seattle hasta las puertas de la zona de anotación.

Los Seahawks no consiguieron el touchdown. Jason Myers convirtió un gol de campo de 26 yardas y puso a Seattle por delante 13-10.

Después, otra vez la defensa.

Los Patriots tuvieron la posibilidad de responder, pero Seattle cerró los caminos. Maye no encontró el pase profundo que había sido una de sus armas durante 2025 y Nueva Inglaterra terminó viendo cómo se escapaba un partido que había comenzado con todo a su favor.

La primera noche de la temporada dejó una imagen conocida. Seattle puede cambiar de quarterback, perder a su líder ofensivo y comenzar un partido 10 puntos abajo.

Su defensa sigue siendo la misma pesadilla. Hace siete meses, los Seahawks derrotaron 29-13 a los Patriots para ganar el Super Bowl.

Ahora volvieron a vencerlos. El campeón abrió la temporada con una remontada y una defensa que parece no haber recibido el memo de que ya comenzó un nuevo año.

Podría ser una noche terrible para Sam Darnold , dependiendo de la gravedad de su lesión. Pero lo que fue un hecho es que fue una noche brutal para Drake Maye .