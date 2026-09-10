‘Memote’ fichó por Tigres por la estabilidad familiar y pelear un lugar

Guillermo “Memote” Martínez reveló los motivos que le orillaron a tomar la decisión de fichar por Tigres, donde destacó la estabilidad familiar y el hecho de pelear un lugar para poder jugar, con el objetivo de ir a la Selección Mexicana.

“Cuando supe de la intención de Tigres, sabía que tenía que venir porque eso también le daba mucha estabilidad a mi familia y, sobre todo, era lo que buscaba, compromiso y el hecho de pelear un lugar para poder jugar y seguir yendo también a la Selección”, comentó “Memote” a su llegada a la entidad.

"Memote" Martínez quiere regresar a la Selección Mexicana Mexsport

El originario de Celaya, Guanajuato, afirmó que tomó una decisión acertada y aseguró que viene con muchas ganas, ilusión y compromiso.

“Sé lo que es vestir esta playera. Me ha tocado enfrentarla de rival y creo que ahora tenerla propia, es un gran orgullo”, destacó.

“Memote” Martínez consideró muy importante llegar a Tigres por todo lo que representa.

“Sabemos lo que representa en la ciudad, en el país e internacionalmente ya se sabe que Tigres es conocido en todos lados”, dijo.

El delantero mexicano llegó a la entidad y ya tuvo su primer entrenamiento con el cuadro dirigido por Víctor Manuel Vucetich, mismo caso que Emiliano Gómez.