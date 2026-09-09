La NFL pierde a su primera gran estrella en el primer drive de la temporada 2026

El campeón del Super Bowl no alcanzó a terminar siquiera el primer drive de la nueva temporada.

Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle, salió lesionado durante la primera serie ofensiva ante los Patriots de Nueva Inglaterra y tuvo que abandonar el campo para ser evaluado por los médicos, en una de las imágenes más preocupantes del arranque de la temporada de la NFL.

Darnold terminó la primera posesión caminando con dificultad después de recibir una captura de Dre’Mont Jones. El quarterback fue derribado y, al levantarse, comenzó a cojear visiblemente.

Las cámaras lo mostraron inicialmente en la banda. Después ingresó a la carpa médica mientras Nueva Inglaterra comenzaba su primera serie ofensiva.

La molestia, aparentemente en una pierna, terminó por obligarlo a dirigirse al vestidor para una evaluación más profunda.

Darnold apenas alcanzó a lanzar dos pases en el primer drive, con uno completo para 13 yardas.

Drew Lock tomó los controles de Seattle en la segunda posesión.

Darnold llegó a esta temporada como el hombre encargado de conducir a Seattle después de conquistar el Super Bowl y consolidarse como una de las historias más importantes de la campaña anterior.

Ahora, el campeón tuvo que abandonar el campo antes de completar el primer capítulo de la defensa de su título.

Por ahora, los Seahawks no han dado a conocer la gravedad de la lesión.