"Está resuelto": Lewis Hamilton revela cómo aclaró su choque con Leclerc tras Monza

La crisis interna de Ferrari tras el Gran Premio de Italia parece quedar en el pasado. Luego del incidente en las primeras dos curvas de Monza —donde Charles Leclerc obligó a Lewis Hamilton a terminar sobre la grava—, el heptacampeón del mundo reveló que ambos pilotos conversaron después de lo sucedido en la carrera en casa y dejaron el episodio por detrás.

El británico explicó que, tras el tenso desenlace de la carrera en Italia, sostuvo una charla privada directamente con el monegasco para dejar el conflicto atrás de manera definitiva:

Lo genial es que no hubo dudas en tener una discusión. Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, hablamos sobre ello, fuimos abiertos y honestos, lo zanjamos y podemos seguir adelante. Creo que eso demuestra madurez de su parte y creo que es lo más saludable".

Comunicación interna y la reestructuración en Maranello

El británico también abordó la relación técnica y de estrategia dentro de la escudería italiana, destacando la conversación que mantuvo con el jefe de equipo, Frédéric Vasseur, para mejorar la ejecución de las carreras de cara al Gran Premio de España.

"Hablé con Fred el lunes y simplemente tuvimos una discusión para aclarar las cosas. Por naturaleza, siempre podemos tener opiniones diferentes, pero al final del día nos reunimos y encontramos un camino a seguir. Es una relación que hemos construido con el tiempo. Por supuesto que habrá frustraciones, pero ambos queremos ganar tanto como el otro".

Finalmente, sobre la posibilidad de implementar reglas de equipo, Hamilton indicó que no es un tema que puedan implementar de forma repentina. Lo que tiene en claro es el objetivo de obtener el máximo beneficio para la escudería.

"No es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana. Comienza con el reconocimiento que tenemos internamente y se trata de trabajar en las soluciones juntos; eventualmente llegaremos al punto que necesitamos".