América baja a Icaro y a la 'Pantera' Zúñiga del Apertura 2026 

La era de Guillermo Almada con el América ha iniciado fuerte, con muchos cambios en la plantilla, incluso después de iniciar el torneo y hoy hubo dos grandes modificaciones en la plantilla.

A pesar de que el torneo ya lleva algunas fechas, las Águilas no inscribieron para el Apertura 2026 al delantero Raúl Zúñiga ni al mediocampista brasileño Ícaro da Conceição.

El colombiano, de 32 años, ya no entra en los planes del técnico Guillermo Almada y será apartado del primer equipo, mientras que el joven brasileño de 19 años regresará a la categoría Sub-21 para continuar su desarrollo.

Pantera Zúñiga falla de manera impresionante en el partido ante Toluca correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026. Mexsport

Zúñiga llegó a Coapa el 13 de julio de 2025 procedente de Xolos de Tijuana, donde había sido campeón de goleo en el Clausura 2025. En poco más de un año con las Águilas no logró consolidarse y, tras la llegada de Almada, fue borrado de la plantilla. Su contrato sigue vigente hasta 2027.

Ícaro arribó al América en el verano de 2025, con 18 años, procedente del Sfera Futebol Clube de Brasil, inicialmente para las fuerzas básicas. Debutó en Primera División durante el Apertura 2026 e incluso marcó un gol, pero la directiva decidió que por ahora no formará parte del registro del primer equipo y se concentrará en la Sub-21.

América sigue moviendo piezas en este Apertura 2026

A pocas horas del cierre del mercado, el América ha concretado la llegada del defensa central uruguayo Santiago Bueno, de 27 años, procedente del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

El charrúa llega a préstamo por un año con opción de compra y se convierte en el refuerzo de última hora para reforzar la zaga, en un movimiento que obligó a liberar una plaza de no formado en México.

Además de Bueno, las Águilas han tenido un mercado de pases bastante movido. Aquí los refuerzos azulcremas para este Apertura 2026: