Este Apertura 2026, el Cruz Azul sueña con poder obtener el bicampeonato y seguir consolidando el gran proyecto de Iván Alonso junto con Joel Hiqui, sin embargo, la inminente salida de Erik Lira ha movido todos los planes celestes.

El mediocampista y capitán de La Máquina parece estar viviendo sus últimos meses en México, ya que pudiera tener todo listo para irse a Europa o, como en reportes recientes se ha mencionado, al Atlas.

Ante ello, la directiva celeste ya ha comenzado a moverse para buscar su reemplazo y parece que ya lo encontró.

Iker Fimbres en un partido con Rayados MEXSPORT

Cruz Azul tiene interés en fichar a Iker Fimbres

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Cruz Azul ya comienza a planear el siguiente torneo y ya tiene en la mira a Iker Fimbres.

Ante la posible salida de Lira al Viejo Continente, Hiqui no quiere quedarse sin un jugador de gran recuperación y distribución, por lo que el canterano de Rayados pudiera tomar ese papel.

De momento, solamente han empezado las evaluaciones de perfil, ver los costos para un posible fichaje, pero el nombre de Fimbres es uno que gusta en la institución cementera.

Desde la llegada de Matías Almeyda, Iker ha perdido mucho protagonismo, siendo incluso una cuarta opción en su posición, por lo que una salida de los Rayados no parece ser mala idea para el mexicano

Contando la Leagues Cup y el Apertura 2026, Fimbres solamente ha disputado 12 partidos, sin embargo, tiene únicamente 283 minutos, no registra goles ni asistencias.