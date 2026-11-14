De Mónaco.... ¿Al Atlas?: Rojinegros pararían 11MDD por Erik Lira 

En solamente 6 meses el futuro de Erik Lira podría cambiar completamente, ya que de haber estado a una firma de llegar al Mónaco de Francia, el actual mediocampista del Cruz Azul estaría recalando en el Atlas de cara al Clausura 2027 de la Liga MX, manteniendo en vilo su sitio en Europa.

Debido a la estancia de Folarin Balogun en el conjunto francés durante el mercado de fichajes en Francia, Erik Lira no contó con la posibilidad de cumplir su sueño por marcharse a Europa y convertirse en un mexicano más en el Viejo Continente, manteniéndose en La Máquina durante el Apertura 2026.

Meses después de haberse vestido de nueva cuenta con la playera celeste, Erik Lira tendría una nueva oferta para cambiar de aires… aunque esta vez el destino no sería Europa.

Erik Lira forma parte de la primera convocatoria de Rafa Márquez en Selección Mexicana. Mexsport

¿Cuánto pagaría Atlas por Erik Lira?

De acuerdo a la información de Gibrán Araige y Adrián Esparza Oteo, Atlas estaría desembolsando un total de 11 MDD por el mediocampista de Cruz Azul, cifra que se convertiría en una de las más importantes en la historia del conjunto Rojinegro.

Paulo Ramírez, Edgar Zaldívar, Elías Montiel y Aldo Rocha serían los principales acompañantes del mediocampista de la Selección Mexicana en el ombligo de la cancha del conjunto tapatío.

Por supuesto, ninguno de los involucrados (jugador, clubes, técnicos o directivos) se han pronunciado al respecto, sin embargo, es un hecho que durante la Jornada 17 o la Liguilla del Apertura 2026 sean cuestionados por la posibilidad de la llegada de Erik Lira al Atlas, futbolista que ha dejado en claro que su intención únicamente es abandonar a Cruz Azul para vivir su primera experiencia en Europa.

BFG