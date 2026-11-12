Everton tiene a Cruz Azul en la pelea por el bicampeonato; Balogun cuenta su versión

Everton tuvo una participación involuntaria en la pelea de Cruz Azul por el bicampeonato: su fallida contratación de Folarin Balogun permitió que La Máquina conservara a Erik Lira, quien tenía acordado su salto al Mónaco y hasta viajó para concretarlo.

El conjunto celeste, a falta de una jornada para terminar la fase regular del Apertura 2026, es líder general y ya está clasificado a la liguilla, donde buscará defender su corona con el mediocampista mexicano entre sus filas.

Balogun contó su versión sobre la negociación que lo llevó a Inglaterra para realizar los exámenes médicos, pero que terminó sin su firma y provocó que dos transferencias se derrumbaran durante el mercado de verano.

Viajé a Everton, obviamente, con un contrato establecido y, para cuando me fui, el contrato había cambiado. Esa fue, en pocas palabras, la situación. Cambiaron el contrato y, al final, no me sentí cómodo firmándolo. Literalmente, eso fue lo que pasó”, explicó el delantero durante su concentración con la selección de Estados Unidos.

La decisión del atacante repercutió directamente en el futuro de Lira, pues Mónaco necesitaba liberar una plaza de extracomunitario para incorporar al mediocampista mexicano, espacio que quedaría disponible con la salida del estadounidense.

El futbolista de Cruz Azul tenía prácticamente resuelta su incorporación al conjunto del Principado e incluso realizó el viaje para completar el movimiento, pero dependía de una operación sobre la que no tenía control.

Balogun permaneció en el futbol francés y Lira se mantuvo en La Máquina, que conservó al mediocampista para afrontar la defensa de su título y buscar el bicampeonato de la Liga MX.

Dos fichajes unidos por una misma decisión

Thiago Scuro, director general del Mónaco, relató en septiembre cómo transcurrieron las últimas horas de una negociación que parecía encaminada y terminó por cerrar también la puerta al mexicano.

Teníamos un acuerdo claro para que Balogun fuera al Everton. Balogun voló ayer por la mañana para completar su examen médico y firmar un contrato. A las 16:00, Balogun estaba en Liverpool completando su examen médico. Todo iba bastante bien”, señaló Scuro.

El directivo explicó que Everton se comunicó alrededor de las 19:00 para expresar preocupaciones sobre la revisión médica del atacante, lo que obligó a consultar a otros especialistas y revisar los estudios.

Ese proceso, según el relato de Scuro, tomó entre dos y tres horas, hasta que el club inglés consideró que no existía un problema médico que impidiera concretar la transferencia.

Balogun, sin embargo, atribuyó su negativa a firmar a las modificaciones en las condiciones contractuales, aunque no detalló cuáles fueron los cambios que lo hicieron desistir.

Lira retomó su lugar en Cruz Azul después de viajar con la expectativa de iniciar una nueva etapa en Europa, mientras Mónaco conservó al delantero cuya salida necesitaba para recibirlo.

Everton se quedó sin su refuerzo, pero el efecto de aquella negociación llegó hasta la Liga MX, donde La Máquina encara la última fecha como líder general y con su lugar asegurado en la liguilla, en busca del bicampeonato.