El salario millonario que exigiría Fernando Alonso para seguir en Aston Martin F1

Las vacaciones de verano de la Fórmula 1 son el momento perfecto para crear rumores, especialmente de aquellos pilotos que no tienen contrato asegurado o, ponen en duda su futuro, tal es el caso del bicampeón español Fernando Alonso ante la situación que vive con Aston Martin.

La temporada 2026 debía ser el gran salto del equipo británico con el primer coche desarrollado por el premiado diseñador Adrian Newey, además de la sociedad en exclusiva con Honda. La realidad fue distinta cuando llegaron a Australia y se encontraron al fondo de la parrilla, incluso por detrás del equipo Cadillac.

Aston Martin inició un programa exhaustivo para corregir los problemas y hasta el pasado Gran Premio de Hungría llevaron una solución que luce prometedora, pero que aún no le permite a Fernando Alonso si desea continuar con la aventura o, dejar de lado la F1 para retirarse.El salario que pretendería Fernando Alonso

De acuerdo con datos revelados por el especialista Marc Limacher en la publicación Business Book GP, el piloto asturiano habría fijado una pretensión de 40 millones de dólares por temporada para extender su vínculo con Aston Martin durante los años 2027 y 2028.

Actualmente, el bicampeón mundial percibe una cifra cercana a los 20 millones de dólares anuales en el equipo con sede en Silverstone. De concretarse el ajuste solicitado a la directiva encabezada por Lawrence Stroll, el contrato alcanzaría un valor total de 80 millones de dólares por las dos campañas adicionales, colocándolo como el tercer piloto mejor pagado quedando por detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Alonso terminó en los lugares 13 y 19 en las prácticas del viernes en Hungría Aston Martin F1 Team

El factor económico y el futuro de Alonso en la F1

Sin embargo, el dinero no es algo que le interese completamente a Fernando Alonso y para él las próximas carreras serán críticas. Según señala su entorno, la única forma que podría mantenerse en la parrilla con Aston Martin es si siente que el equipo puede asegurarle, en el futuro, tener un coche con el cual pelear el campeonato.

El diario español Marca señala que la postura definitiva respecto a su renovación podría anunciarse en la antesala del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.