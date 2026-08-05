Mohamed Salah desata fervor tras su llegada al Trabzonspor

Después de su gloriosa etapa como referente en el Liverpool el futbolista egipcio, Mohamed Salah, llegó a tierras turcas para jugar en la Superliga de Turquía con el club Trabzonspor, desatando fervor entre los medios de comunicación y decenas de aficionados.

La llegada del atacante egipcio a Estambul provocó un recibimiento a la altura de una estrella de talla mundial. Periodistas y aficionados se congregaron para darle la bienvenida al 'Faraón', marcando un hito sin precedentes en la historia reciente de la institución.

¡El 'Faraón' llega a Turquía! Mohamed Salah desata la euforia en Estambul como nuevo jugador del Trabzonspor. Reuters

Mohamed Salah ya viste sus nuevos colores

El fichaje se concretó de manera rápida. A través de un comunicado oficial, el Trabzonspor confirmó el inicio de las negociaciones y, apenas unas horas después, el club hizo oficial el traspaso compartiendo un video del atacante portando su nueva camiseta. Tras el anuncio, el atacante de 34 años se sometió a las pruebas médicas de rutina en el Hospital Acıbadem Maslak.

La "Salahmanía" ya se siente en las calles y en la tienda oficial del club, TS Club, donde se anunció en redes sociales que el emblemático jersey con el número 10 de Mohamed Salah ya está disponible para la afición.

De este modo, para celebrar la nueva incorporación del jugador se llevará a cabo una ceremonia de presentación en el Estadio Şenol Güneş el día 6 agosto, donde podrán acudir aficionados para ser testigos de este momento histórico del club.

El Legado de Salah

Salah llega a la Superliga turca tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que lideró a la Selección de Egipto hasta la ronda de Octavos de Final. El delantero se despide del futbol inglés tras casi una década al máximo nivel en la Premier League, donde construyó un palmarés colectivo espectacular: