Infantino habría ofrecido la Final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de apoyo

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos más delicados de su mandato al frente de la FIFA. Su intento de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial y otras competiciones a inversores privados generó un rechazo frontal de la UEFA y otras confederaciones, que lo obligó a dar marcha atrás de forma apresurada.

Esa polémica le ha costado apoyos clave. Varias federaciones europeas le han retirado el respaldo de cara a la reelección de 2027 y figuras como Luis Figo han pedido abiertamente su dimisión, dejando al dirigente suizo en una posición de debilidad política inédita.

Javier Tebas, presidente de la liga española, ha pedido la salida de Gianni Infantino de la FIFA Imagen creada con IA

Infantino habría ofrecido la Final del Mundial 2030 a Marruecos

Según el diario británico The Times, Infantino habría ofrecido a Marruecos la organización de la Final del Mundial 2030 a cambio de un respaldo público y contundente a su continuidad en el cargo.

La propuesta llegaría en pleno esfuerzo por recuperar apoyos tras el fracaso de su plan de privatización.

El partido decisivo se disputaría en el futuro estadio Hassan II de Casablanca, todavía en construcción y con una capacidad prevista de unos 115 mil espectadores, lo que lo convertiría en el mayor del mundo.

Esta opción desplazaría al Santiago Bernabéu de Madrid, hasta ahora el favorito y el escenario que la Federación Española daba por casi seguro.

Marruecos, uno de los tres países organizadores junto a España y Portugal, se ha consolidado como uno de los aliados más leales de Infantino.

Rabat acogerá además el Congreso de la FIFA de marzo de 2027, donde se votará la presidencia, lo que refuerza el peso político del país norteafricano.

El suizo se encuentra estos días en Marruecos, donde ha mantenido reuniones de crisis con su equipo para intentar frenar la hemorragia de apoyos. El movimiento, de confirmarse, supondría un golpe directo a España y a la UEFA, la confederación que más ha presionado por su salida.

FIFA niega la información: “Es falso y engañoso”

La FIFA rechazó de plano las informaciones publicadas por The Times. Un vocero del organismo aseguró a la agencia EFE que “es falso y engañoso” afirmar que el presidente Gianni Infantino haya hecho cualquier promesa sobre la sede de la Final del Mundial 2030.

La entidad insistió en que la decisión sobre el estadio de la final se tomará “a su debido tiempo” y por los cauces oficiales correspondientes. No hay, según la FIFA, ningún compromiso previo con Marruecos ni con ningún otro país anfitrión.

El desmentido se produjo el mismo día en que Infantino se reunía en Rabat con su círculo más cercano, en un contexto de máxima tensión interna. La organización evita así alimentar la narrativa de que la sede de la final se está utilizando como moneda de cambio política.