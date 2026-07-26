Receso de verano en la F1 2026: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera y cómo queda el calendario?

La Fórmula 1 se va al descanso de la temporada 2026 luego de 11 carreras disputadas tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, la primera para McLaren en este año y también el debut del campeón 2025 como ganador en la presente campaña. A partir de ahora los equipos y pilotos tomarán un descanso para un cierre de temporada que podría cambiar.

Por ahora, la Fórmula 1 tiene 23 carreras en el calendario tras el anuncio del Gran Premio de Bahréin en Malasia que se realizará en octubre para un doble triplete para cerrar la temporada. Sin embargo, las carreras en Qatar y Abu Dhabi siguen en suspenso ante el conflicto del Medio Oriente entre Israel-Estados Unidos e Irán que llevaron a la cancelación original de Bahréin y Arabia Saudita en la primera parte de la competencia por lo que las siguientes semanas serán críticas.

Con la anexión de Malasia, la F1 tendría aseguradas 21 carreras si Qatar y Abu Dhabi no se pueden realizar, pero aún necesita una más para cumplir con el contrato con las televisoras de, al menos, albergar 22 competencias. De esta forma Turquía, Imola y Portugal están a la espera de saber si podrían albergar una carrera en la parte final a la espera de la decisión de la FIA y la F1.

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1 tras las vacaciones de verano?

Luego de la competencia en Hungría la Fórmula 1 toma vacaciones de casi un mes. Durante las primeras semanas los equipos no podrán trabajar en sus fábricas por lo que el desarrollo de los coches y componentes se detiene.

La próxima carrera de la F1 será el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, competencia que aparece por última vez en el calendario del Gran Circo luego de no renovar acuerdo con la categoría.

La actividad iniciará el 21 de agosto con las prácticas, la calificación el 22 de agosto y la carrera el 23 de agosto.

El resto del calendario 2026 de la F1

12 - Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto

13 - Gran Premio de Italia - 6 de septiembre

14 - Gran Premio de España - 13 de septiembre

15 - Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre

16 - Gran Premio de Baréin en Malasia - 4 de octubre

17 - Gran Premio de Singapur - 11 de octubre

18 - Gran Premio de los Estados Unidos - 25 de octubre

19 - Gran Premio de la Ciudad de México - 1 de noviembre

20 - Gran Premio de São Paulo - 8 de noviembre

21 - Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre

22 - Gran Premio de Catar - 29 de noviembre

23 - Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre