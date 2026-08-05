¿Messi jugará contra Atlético de San Luis en el inicio de la Leagues Cup?

Este miércoles continúa la actividad de la Leagues Cup con su segundo día de partidos y será el turno del Inter Miami, que recibirá al Atlético de San Luis en la presentación de ambos equipos en el torneo binacional.

Una de las principales dudas para el encuentro está en la presencia de Lionel Messi y si el argentino será titular o tendrá minutos desde el banquillo ante el conjunto de la Liga MX.

El argentino ya reportó con Las Garzas después de las vacaciones que recibió tras disputar la Copa del Mundo y tuvo sus primeros minutos con el equipo durante el fin de semana. Sin embargo, el entrenador Guillermo Hoyos no confirmó que Messi vaya a iniciar como titular ante Atlético de San Luis.

En la Leagues Cup, Lionel Messi y el Inter de Miami enfrentarán al San Luis Reuters

¿Messi jugará contra Atlético de San Luis?

Después de la Copa del Mundo, Inter Miami dio vacaciones a los futbolistas de su plantilla que tuvieron participación en el torneo internacional.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul, quienes llegaron hasta la final con Argentina, ya regresaron con Las Garzas y tuvieron actividad el sábado pasado contra Columbus Crew en el último partido de MLS antes del parón por la Leagues Cup.

De Paul disputó los 90 minutos del empate ante el Crew, mientras que Messi comenzó el partido como suplente e ingresó de cambio al minuto 52.

Con este antecedente, ambos argentinos llegan con minutos previos al debut del Inter Miami en la Leagues Cup.

En conferencia de prensa, Guillermo Hoyos fue cuestionado sobre la disponibilidad de su plantilla para enfrentar al Atlético de San Luis. El entrenador de Las Garzas señaló que prácticamente todos sus jugadores están disponibles para el encuentro.

Están todos disponibles. Berterame todavía no está, pero tenemos recuperados a todos los jugadores”, señaló Hoyos.

De esta forma, Messi está disponible para enfrentar al conjunto potosino. Sin embargo, el entrenador argentino no confirmó si el futbolista comenzará el partido como titular o tendrá actividad desde el banquillo, como ocurrió en el encuentro ante Columbus Crew.

Messi ya ganó la Leagues Cup. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

¿Cómo le ha ido a Messi contra equipos mexicanos?

Lionel Messi ya tiene un historial de partidos contra clubes de la Liga MX. Los enfrentamientos no comenzaron con su llegada al Inter Miami, sino desde su etapa como jugador del Barcelona.

Uno de los antecedentes se dio en el Mundial de Clubes de 2009, cuando el Barcelona enfrentó al Atlante dirigido por José Guadalupe Cruz.

Los Potros del “Profe” Cruz sorprendieron al conjunto de Pep Guardiola y se pusieron en ventaja durante los primeros minutos con un gol de Guillermo Rojas. Antes de terminar la primera mitad, Sergio Busquets consiguió el empate para el equipo catalán.

Messi comenzó aquel partido como suplente e ingresó después del descanso. El argentino marcó el 2-1 para completar la remontada y Pedro Rodríguez anotó el 3-1 definitivo.

Desde su llegada al Inter Miami, Messi volvió a encontrarse con clubes mexicanos en diferentes ediciones de la Leagues Cup, la Concacaf Champions Cup y partidos amistosos.

Messi en el partido contra Atlante en 2009. DAVID LEAH/Mexsport

Historial de Messi contra equipos mexicanos

9 de agosto de 2006: América 4-4 Barcelona | Amistoso

8 de agosto de 2009: Chivas 1-1 Barcelona | Amistoso

16 de diciembre de 2009: Barcelona 3-1 Atlante | Mundial de Clubes

18 de agosto de 2014: Barcelona 6-0 León | Trofeo Joan Gamper

21 de julio de 2023: Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Leagues Cup

10 de abril de 2024: Monterrey 3-1 Inter Miami | Concacaf Champions Cup

18 de enero de 2025: Inter Miami 2-2 América | Amistoso

29 de julio de 2025: Inter Miami 2-1 Atlas | Leagues Cup

2 de agosto de 2025: Inter Miami 2 (5)-2 (4) Necaxa | Leagues Cup

5 de agosto de 2025: Inter Miami 2-1 Tigres | Leagues Cup