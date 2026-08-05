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México vs Panamá EN VIVO Gratis Online | Juegos Centroamericanos 2026

La Selección Mexicana quiere seguir con su buen paso y ahora enfrentará en las Semifinales a Panamá, una selección fuerte. 

Por: Eduardo Cristobal Colin

México vs Panamá EN VIVO Juegos Centroamericanos 2026
México vs Panamá EN VIVO Juegos Centroamericanos 2026IA
Escudo Selección Mexicana.
MÉXICO
20
PANAMÁ
Escudo de la Selección de Panamá
en las semifinales de los juegos centroamericanos 2026, la selección mexicana se mide ante panamá.
primer tiempo
Minuto 30PARTIDO TRANQUILO

México ya le agarró el modo a Panamá y solamente se sobrelleva el partido. El Tricolor puede sacar una goleada de este encuentro. 

Minuto 24PRIMER DISPARO DE PANAMÁ

Disparo desde un tiro libre, pero el balón pegó en la red por afuera. 

Minuto 22MÉXICO DOMINA PLENAMENTE A PANAMÁ

Panamá no ha podido acercarse al arco de México, gracias a la buena labor de la defensa y la presión alto. 

Minuto 17¡GOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO!

México amplia la ventaja. Otro centro y otro gran cabezazo, ahora de Moxica y el delantero del Atlante hace el segundo. 

Minuto 14PARTIDO TRANQUILO

Panamá no adelanta tanto las líneas a pesar de ir perdiendo, en cambio México, sigue con la tónica de atacar. 

Minuto 9MÉXICO SE CONFÍA MUCHO

En un tiro de esquina, un jugador de Panamá remató sólo, pero se fue por la línea de banda. México se relajó en estos dos minutos. 

Minuto 7¡GOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO!

Primer remate a puerta. Centro de Aceves y Gael García, que entró sólo, remató fuerte para batir el arco de Panamá. 

Minuto 6PRIMER AVISO DE PANAMÁ

Disparo del número 17 panameño, pero el tiro se fue muy encima. Panamá recupera y se va a portería de México muy rápido. 

Minuto 5LA CANCHA NO AYUDA

El terreno está en pésimas condiciones y gracias a ello, se ha visto complicado el trámite del partido. 

Minuto 2MÉXICO QUIERE HACER DE LA POSESIÓN

La cancha no se encuentra en buen estado, sin embargo, el Tricolor busca hacerse de la pelota, de momento el partido no encuentra ritmo. 

Minuto 0INICIAN LOS PRIMEROS 45 MINUTOS

El primer tiempo de la Semifinal de los Juegos Centroamericanos 2026 entre México vs Panamá, comienzan. 

13:55 HrsEl protocolo de los himnos ya se hace presente en la cancha previo a disputar el partido. 
13:35 HrsEL PARTIDO A TRAVÉS DE IMAGEN TELEVISIÓN
13:28 HrsEL XI DE MÉXICO ESTA TARDE

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