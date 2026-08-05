México vs Panamá EN VIVO Gratis Online | Juegos Centroamericanos 2026
La Selección Mexicana quiere seguir con su buen paso y ahora enfrentará en las Semifinales a Panamá, una selección fuerte.
en las semifinales de los juegos centroamericanos 2026, la selección mexicana se mide ante panamá.
México ya le agarró el modo a Panamá y solamente se sobrelleva el partido. El Tricolor puede sacar una goleada de este encuentro.
Disparo desde un tiro libre, pero el balón pegó en la red por afuera.
Panamá no ha podido acercarse al arco de México, gracias a la buena labor de la defensa y la presión alto.
México amplia la ventaja. Otro centro y otro gran cabezazo, ahora de Moxica y el delantero del Atlante hace el segundo.
Panamá no adelanta tanto las líneas a pesar de ir perdiendo, en cambio México, sigue con la tónica de atacar.
En un tiro de esquina, un jugador de Panamá remató sólo, pero se fue por la línea de banda. México se relajó en estos dos minutos.
Primer remate a puerta. Centro de Aceves y Gael García, que entró sólo, remató fuerte para batir el arco de Panamá.
Disparo del número 17 panameño, pero el tiro se fue muy encima. Panamá recupera y se va a portería de México muy rápido.
El terreno está en pésimas condiciones y gracias a ello, se ha visto complicado el trámite del partido.
La cancha no se encuentra en buen estado, sin embargo, el Tricolor busca hacerse de la pelota, de momento el partido no encuentra ritmo.
El primer tiempo de la Semifinal de los Juegos Centroamericanos 2026 entre México vs Panamá, comienzan.