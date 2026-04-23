Aryna Sabalenka impone su jerarquía en un debut de contrastes en Madrid

Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, inició la defensa de su trono en el Mutua Madrid Open con una victoria trabajada. La bielorrusa derrotó a la estadunidense Peyton Stearns por 7-5 y 6-3 en la arcilla de la Caja Mágica.

Pese al marcador en dos sets, la campeona defensora mostró señales de inactividad competitiva tras su reciente éxito en la gira estadunidense. Sabalenka cometió 26 errores no forzados, una cifra elevada que permitió a Stearns mantenerse competitiva durante el primer parcial.

Con este resultado, Sabalenka extiende su racha de victorias consecutivas a 13. La jugadora no conoce la derrota desde que inició su dominio absoluto en Indian Wells y Miami, consolidándose como la tenista más en forma del circuito actual.

"Estoy súper feliz de empezar con una victoria, aunque quizás el tenis no fue tan bueno", declaró la jugadora tras el encuentro. Sabalenka admitió que sintió una mejoría progresiva en su rendimiento conforme avanzaban los juegos en el estadio Manolo Santana.

La efectividad en los puntos de quiebre fue determinante para el desenlace. La número uno convirtió cuatro de las 12 oportunidades generadas, logrando romper la resistencia de Stearns en momentos críticos del segundo set, cuando el físico de la estadunidense comenzó a ceder.

Aryna Sabalenka recibió hace unos días el reconocimiento Laureus como La Mejor Deportista de 2025. AFP

No obstante, el servicio de la bielorrusa presentó grietas inusuales al registrar cinco dobles faltas. Este aspecto deberá ajustarse para su próximo compromiso en tercera ronda contra la rumana Jaqueline Cristian, quien llega con mayor rodaje en esta superficie lenta.

El balance de la temporada para Sabalenka roza la perfección estadística. Hasta la fecha, acumula 24 victorias y apenas una derrota en 25 partidos disputados, un registro que la sitúa como la gran favorita para revalidar el título en la capital española.

Sabalenka llega a esta edición como bicampeona del torneo y tras haber recibido el Premio Laureus a la mejor deportista del año. Su historial en Madrid incluye batallas memorables, destacando su capacidad para adaptarse a la altitud de la ciudad, factor que beneficia su potente servicio y golpes de fondo.

La próxima rival de la mejor tenista del momento en la WTA será la rumana Jaqueline Cristian, quien avanzó luego de vencer con parciales de 3-6, 7-6 y 6-4 a la ucraniana Yuliia Starodubtseva.