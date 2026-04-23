Así va la tabla de goleo de la Liga MX tras la jornada 16

La lucha por el título de goleo se intensifica tras la finalización de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El brasileño Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao tomó la delantera con el tanto que consiguió este miércoles ante Santos, mientras el delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González se rezagó al no sacudir las redes ante Necaxa.

El originario de Minas Gerais, Brasil, anotó en tiempo de compensación ante Santos Laguna. En una pérdida del balón de los dirigidos por el técnico Roberto Tapia en medio campo, Anderson Duarte llegó a tres cuartos de cancha para filtrar un servicio, donde Joao Pedro remató a puerta ante la salida del portero Héctor Holguín al 90+5’.

Con su gol, el delantero de San Luis llegó a 13 en el Clausura 2026, cuando resta un partido de la Fase Regular, además que sentenció el triunfo por 2-0 ante Santos. Los dirigidos por Richard Chabrand llegaron a 18 unidades, sin posibilidades de entrar a la Liguilla.

Por su parte, Armando ‘La Hormiga’ González fue titular con Chivas, pero no pudo marcar tras el 0-0 contra Necaxa. El atacante dejó la cancha al minuto 62, donde Yael Padilla ocupó su puesto.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX:

1. Joao Pedro / 13 goles.

2. Armando ‘La Hormiga’ González / 12 goles.

3. Olavio Vieira Dos Santos / 7 goles.

4. Robert Morales / 7 goles.

5. Kevin Castañeda / 7 goles.

6. Dibier Cambindo / 7 goles.

7. Joao Paulo Dias / 6 goles.

8. Brian Rodríguez / 6 goles.

9. Oscar Estupiñan / 6 goles.

10. Guillermo Martínez / 5 goles.

EN ESTOS PARTIDOS SE DECIDIRÁ AL CAMPEÓN DE GOLEO DEL CLAUSURA 2026:

- Sábado 25: Chivas vs. Xolos – 19:07 horas.

- Sábado 25: Juárez vs. San Luis – 21:00 horas.