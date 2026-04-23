El Loco Abreu tendrá nuevo trabajo a la par de ser técnico de los Xolos de Tijuana

El Mundial 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también contará con figuras icónicas fuera de la cancha. Una de ellas será Sebastián Abreu, quien ha sido confirmado como comentarista y analista para la cobertura del torneo, marcando un nuevo capítulo en su extensa trayectoria dentro del futbol.

El histórico delantero uruguayo se unirá al equipo de ESPN durante la Copa del Mundo 2026. Su incorporación responde a la intención de la cadena de sumar perfiles con experiencia directa en escenarios mundialistas, capaces de ofrecer un análisis profundo.

Vamos a estar disfrutando la Copa del Mundo desde otra faceta. Vamos a estar con ESPN; me convocaron esa linda banda, con ese lindo grupo”, confirmó Abreu poco después del triunfo de los Xolos de Tijuana 3-1 sobre Pachuca en el torneo Clausura de la Liga MX.

Abreu no es ajeno a este tipo de escenarios. Como futbolista, participó en dos Copas del Mundo (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) con la selección de Uruguay, siendo especialmente recordado por su icónico penal a lo Panenka ante Ghana en Sudáfrica 2010.

Más allá de su faceta como jugador, el 'Loco' ha construido una carrera única en el futbol. Posee el récord Guinness como el futbolista que ha militado en más clubes a nivel profesional con 31. Esta diversidad de experiencias es precisamente uno de los elementos que enriquecerán su análisis durante el Mundial.

Abreu está por cumplir el 30 de abril su primer año como entrenador del conjunto de Tijuana, al que busca clasificar esta temporada a la liguilla en la última jornada del certamen. De quedar eliminado en la fase regular, tendrá más tiempo para prepararse para su nueva función como analista.

Sebastian Abreu busca llevar a Xolos de Tijuana de nueva cuenta a la liguilla en este torneo Clausura. Mexsport

Para el ‘Loco’ no es la primera vez que incursiona en los medios. A lo largo de su carrera, ha participado en distintos proyectos televisivos y programas deportivos. Sin embargo, esta oportunidad representa un salto significativo, al integrarse a la cobertura del evento más importante del futbol mundial con uno de los conglomerados más fuerte del orbe como lo es ESPN.

El Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, será el escenario ideal para que el “Loco” continúe dejando huella en el futbol, ahora desde otra trinchera. Su presencia confirma que el legado de los grandes jugadores no termina con el retiro, sino que evoluciona hacia nuevas formas de influencia dentro del deporte.

La llegada de Sebastián Abreu a los micrófonos del Mundial representa la unión entre experiencia, carisma y conocimiento. Un fichaje mediático que promete enriquecer la narrativa del torneo y ofrecer a los aficionados una mirada distinta del juego.