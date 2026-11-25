El Barcelona fue paciente y tolerante en Bakú para frenar a un valiente Sabah. El equipo español tuvo un segundo tiempo espectacular, donde hizo tres goles en nueve minutos para vencer 1-4 al cuadro de Azerbaiyán en la jornada 5 de la Fase de Liga de la Champions, que se disputó en el Baku Olympic Stadium.

El primer tiempo del Sabah-Barcelona fue muy parejo, donde el cuadro local complicó a los blaugranas al contragolpe. Los dirigidos por Hansi Flick fueron opacados por instantes, donde un remate sacudió el larguero, pero enseguida vino el gol de los visitantes.

El primer tiempo fue muy parejo, pero la segunda parte fue espectacular para el Barcelona AFP

La primera jugada de peligro fue para el Sabah. Khalal Aliyev hizo que Joan García se empleara a fondo, aunque después se marcó fuera de juego al minuto 8.

Después de 15 minutos, el Barcelona tuvo mayor posesión del balón, pero no lograban reflejarlo en el marcador.

Al minuto 20, el partido se empezó a abrir. Stas Pokalitov realizó un atajadón para frenar la volea de Pedri.

Anthony Gordon marcó un doblete, ambos goles similares AFP

Joan García despejó mal y Aliyev casi marcó, después de estrellar su remate en el travesaño. Xander Severina contrarremató, pero ya estaba en fuera de juego al 27’

Cuatro minutos después, el Barcelona se encontró con su golecito. Karim Adeyemi mandó un servicio que Pokatilov rechazó de mal forma, el balón le quedó a Anthony Gordon para que lo mandara al fondo al 31’.

Para el segundo tiempo, la dosis del primer gol se repitió para el 0-2 del Barcelona. Adeyemi entró por la banda derecha, retrocedió para Gabriel Jesus, el portero rechazó el remate del brasileño y Gordon lo aprovechó para ampliar la diferencia.

Sabah 0 – 3 Barcelona. Cuatro minutos después, el equipo español se combinó bien, Alejandro Balde envió un servicio a segundo poste, donde Karim Adeyemi remató a bocajarro al 55’.

Gabriel Jesus contribuyó con un gol. En el segundo tiempo, el Barcelona marcó tres anotaciones en nueve minutos AFP

Sabah 0 – 4 Barcelona. Otro rebote y otro gol, ahora de Gabriel Jesus. Jules Koundé remató de cabeza, Pokatilov rechazó y el brasileño mandó el balón al fondo al 60’.

Sabah 1 – 4 Barcelona. Joy-Lance Mickels remató un centro de Christian Nwachukwu para recortar distancias.

Adeyemi rozó el quinto, pero su potente disparo se estrelló en el travesaño.

Con la victoria, el Barcelona llegó a 12 puntos, mientras que el Sabah se estancó en tres y se encuentra al borde de la eliminación.