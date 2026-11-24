Desde el Barcelona salió un elogio al Sabah, precisamente del técnico Hansi Flick, quien consideró que el equipo de Azerbaiyán podría jugar en LaLiga por la buena filosofía con el que disputa sus partidos.

“Ya lo hemos hablado con los analistas. Vemos que el Sabah podría jugar en LaLiga, porque tiene una filosofía muy buena. Mañana para nosotros es importante salir con la actitud correcta y con la intensidad adecuada”, destacó Hansi Flick previo al duelo contra el Sabah en la jornada 5 de la Champions League.

El Sabah tiene la obligación de sumar puntos, si es que quiere mantener sus aspiraciones en la Champions League Reuters

El técnico del Barcelona añadió que al Sabah es un equipo al que le gusta jugar y que sus futbolistas son valientes saliendo desde atrás.

“No creo que a los jugadores les haga falta motivarse. Es la Champions y les encanta. El Sabah debuta en la competición y estará muy motivado. Nosotros queremos la misma mentalidad en nuestros jugadores mañana. No lo he decidido aún. Podría ser que tengamos algunos cambios, tenemos muchos partidos hasta final de año. Es importante que todos los jugadores tengan minutos”, expresó.

El Barcelona no contará con Lamine Yamal para el duelo contra el Sabah en la Champions League Reuters

Para el partido de este miércoles, que se jugará a las 11:45 de la mañana en el Baku Olympic Stadium, el Barcelona no contará con Lamine Yamal, pero sí con Pau Cubarsí.

“Hemos jugado sin él en otras ocasiones. Ayer por la mañana decidimos que se quedara en casa. Esperamos que se recupere bien y esté con nosotros cuanto antes. Cubarsí ya está disponible. No es nada grave lo que tuvo ni peligroso, pero igual podríamos darle más margen para recuperarse. Pero podría jugar mañana también. Ya veremos qué decisión tomamos”, señaló.

El Barcelona tiene nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota. Por su parte, el Sabah cuenta con tres unidades, tras un triunfo y tres descalabros.