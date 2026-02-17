Ronda Rousey regresa del retiro para enfrentar a Gina Carano, el 16 de mayo, en evento de Netflix

La exestrella de la UFC, Ronda Rousey, volverá a la acción el 16 de mayo ante la expeleadora y actriz Gina Carano en el Intuit Dome de Inglewood. La noticia, un deseo de los fanáticos de las artes marciales mixtas, finalmente se hizo oficial y encendió la expectativa de una generación que creció viendo a ambas abrir camino en un deporte históricamente dominado por hombres.

El combate fue anunciado este martes por Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix, que encabezarán la cartelera con el regreso de la excampeona de la UFC y medallista olímpica Rousey (12-2) frente a la pionera de las artes marciales mixtas Carano (7-1). El duelo se disputará en la categoría de peso pluma (145 libras), una división que promete velocidad, potencia y resistencia en cada intercambio.

Tras su histórico reinado en la UFC y su posterior incursión en la lucha libre profesional, con algunos trabajos en el cine, Ronda Rousey vuelve a la jaula, el espacio donde forjó su leyenda. Su estilo agresivo, basado en el judo olímpico y en sumisiones explosivas, marcó una era y transformó la percepción del MMA femenino a nivel mundial.

He esperado mucho tiempo para anunciar esto: Gina Carano y yo vamos a enfrentarnos en la mayor superpelea de la historia de los deportes de combate femeninos”, apuntó Rousey en un comunicado.

Enfrente estará Carano, considerada una de las primeras grandes figuras mediáticas del deporte, cuya transición al cine en Hollywood no borró su reputación como competidora feroz y disciplinada.

Ronda vino a mí y me dijo que solo hay una persona por la que volvería a los rings y que su sueño era que se celebrara este combate entre nosotras. Me agradeció que le abriera las puertas en su carrera y me pidió con mucho respeto que se celebrara este combate. Es un honor. Creo que saldré victoriosa de esta pelea y anticipo que no será fácil, lo cual me parece bien. Esto es tanto para Ronda y para mí como para los aficionados y la comunidad de las artes marciales mixtas. ¡Qué momento tan emocionante para estar viva!”, manifestó Carano.

Según los organizadores, el evento será sancionado profesionalmente bajo las Reglas Unificadas de MMA. La pelea constará de cinco asaltos de cinco minutos, con guantes de cuatro onzas y se celebrará dentro de una jaula hexagonal, a diferencia del tradicional octágono utilizado por la UFC.

Así, el 16 de mayo será el reencuentro de dos caminos que ayudaron a construir la historia moderna del MMA femenino, ahora frente a frente, con cuentas pendientes y legado en juego. Se espera que el resto de los detalles se den a conocer durante las próximas semanas.