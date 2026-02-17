Vinícius vence al racismo y al Benfica: Real Madrid se lleva la ida de Playoffs en Champions

Una noche que prometía ser una fiesta de futbol en Lisboa terminó convirtiéndose en una batalla de nervios, polémica y resistencia. El Real Madrid dio el primer golpe en los Playoffs de la Champions League al derrotar por la mínima diferencia (1-0) al Benfica en el Estadio da Luz. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano momentáneamente debido a un vergonzoso episodio que obligó a detener el encuentro, con Vinícius Jr. nuevamente como el protagonista principal de una historia que parece no tener fin en el balompié europeo.

El primer tiempo resultó un duelo táctico trabado. Aunque Kylian Mbappé intentó abrir el marcador desde el minuto 9 y Arda Güler probó los reflejos del arquero Anatoliy Trubin en varias ocasiones, la defensa portuguesa, liderada por Nicolás Otamendi, mantuvo el cero. Por su parte, el conjunto local generó peligro mediante Amar Dedic y Gianluca Prestianni, pero el marcador no se movió hasta el descanso, dejando toda la emoción para el complemento.

EL GOL DEL REAL MADRID Y LA DETENCIÓN DEL PARTIDO POR RACISMO CONTRA VINÍCIUS

Apenas inició la segunda mitad, la historia cambió radicalmente. Al minuto 50, Vinícius Jr. recibió un pase de Mbappé, recortó hacia el centro y sacó un disparo de derecha imparable para el 1-0. La celebración desató el caos: el brasileño festejó de cara a la grada, recibió la tarjeta amarilla y, acto seguido, denunció al árbitro que Gianluca Prestianni lo llamó "mono". El silbante activó el protocolo antirracismo y el juego se detuvo cerca de diez minutos entre reclamos y revisiones.

Vinícius celebrando el gol de la victoria del Real Madrid. AFP

Tras la reanudación al minuto 60, el ambiente en la cancha se tornó hostil. Lejos de achicarse, el Real Madrid buscó ampliar la ventaja. Vinícius continuó siendo una pesadilla para la zaga lusa, exigiendo a Trubin al 70' y al 79'. Mientras tanto, el "villano" de la noche, Prestianni, terminó amonestado al minuto 78, no por la polémica anterior, sino por simular una falta en un intento desesperado por engañar al cuerpo arbitral, acción que la afición merengue celebró como justicia divina antes de que saliera de cambio por Dodi Lukébakio.

REAL MADRID SOBREVIVE A 12 MINUTOS DE COMPENSACIÓN

El tramo final del encuentro fue de auténtica resistencia. Álvaro Arbeloa movió sus piezas en el Real Madrid, dando ingreso a Brahim Díaz por un fatigado Arda Güler al 86'. La tensión provocó que incluso Kylian Mbappé viera la tarjeta amarilla al 87'. Debido a la larga interrupción por el incidente racista, el cuarto oficial anunció 12 minutos de reposición, un tiempo añadido eterno para los visitantes y una última esperanza para las Águilas.

José Mourinho siendo expulsado por el árbitro tras reclamar. REUTERS

El Benfica se lanzó con todo al ataque. a pesar de que José Mourinho fue expulsado por reclamos al árbitro central. Sidny Cabral intentó sorprender con disparos de larga distancia y el colombiano Richard Ríos buscó generar espacios, pero la defensa blanca, con Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni multiplicándose en el fondo, logró mantener el arco en cero. Al final, el Real Madrid salió vivo del infierno de Lisboa y se lleva una ventaja de oro al Santiago Bernabéu, en una noche donde Vinícius ganó dos veces: en el marcador y en la lucha por el respeto.